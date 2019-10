KV Oostende organiseert horecabeurs in Versluys Arena Timmy Van Assche

14 oktober 2019

13u09 0 Oostende Op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober organiseert KV Oostende opnieuw een horecabeurs in de Versluys Arena.

De dinsdag is vrij toegankelijk voor iedereen, mits registratie via de website http://business.kvo.be. De dag begint al om 16 uur, met om 20 uur een gastlezing. Om 21 uur is komt Sergio Quisquater langs. Woensdag 23 oktober wordt een VIP-dag met aangepast programma vanaf 17 uur en is, in tegenstelling tot de dag ervoor, niet gratis. Leden van de KVO Beach Business Club betalen 45 euro, niet-leden 95 euro (btw niet inbegrepen. Onder andere Coca-Cola, brouwerij Vanhonsebrouck - bekend van Filou en Kasteelbier -, Lutosa, Laurent-Perrier, Elindus, Remondis-Depoorter, Gunaco Furniture, Chateaux Vini, Mekabe, Sligro, Roger&Roger (Croky Chips), Continental Foods (Royco), De Feestarchitect, Tanghe Wim - Groothandel in groenten & Fruit en nog heel wat interessante merken tekenden al in.