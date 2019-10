KV Oostende opent ‘Technogel Training Center’ op de Schorre: “Dit oefencomplex is een must-have” Timmy Van Assche

04 oktober 2019

19u59 6 Oostende Voetbalclub KV Oostende heeft op sportpark de Schorre haar nieuwste oefencomplex geopend, voluit ‘Technogel Training Center’ genaamd. De nieuwbouw kostte 1,5 miljoen euro. “Voor de spelers zijn er onder andere slaapplaatsen ingericht. Zo moeten sommige spelers tussen twee trainingen door niet langer in hun auto slapen”, zegt facility manager Joost Depreux.

KVO traint al vele jaren in het sportpark: eerst in houten barakken op het einde van de Sportparklaan, kort na de promotie naar de eerste voetbalklasse in 2013 nam de ploeg haar intrek in de kantine van het failliete VG Oostende. Verdere professionalisering drong zich op. Eind 2017 sprak toenmalig sportief directeur Luc Devroe al zijn wens uit om een nieuw oefencomplex voor de profspelers te bouwen op de Schorre. Fitnessruimtes, kantoren en slaapvertrekken waren daarbij een absolute must.

Slaapzalen

“Eind 2018 startten de afbraakwerken van een kleine tribune tussen de oefenvelden”, vertelt Depreux nu. “In april van dit jaar werd dan met de eigenlijke bouw van het centrum begonnen. Bij het begin van dit voetbalseizoen was het complex al gebruiksklaar, maar de laatste details werden nu afgewerkt. Hiermee zetten we een hele grote stap in de verdere ontwikkeling van KVO. Het complex telt twee verdiepingen van elk 600m² met kleedkamers met uitgebreide douches en ijsbad, fitnesszaal, medisch kabinet, wasserette, kunstgrasveld en presentatieruimte. Ook voorzitter Frank Dierckens, algemeen directeur Patrick Orlans en sportief manager Guy Ghysels hebben hier een kantoor. En niet onbelangrijk: er zijn ook vijf slaapzalen met elk een vijftal bedden met speciale matrassen. Vroeger moesten de spelers na de ochtendtraining naar huis en dan ‘s middags terugkeren, anderen sliepen zelfs tussendoor in hun auto. Dit hele complex komt de uitstraling van de club ten goede en zorgt ook voor een nog betere sfeer in de spelersgroep.”

Nu de jeugd nog

Het project heeft anderhalf miljoen euro gekost en werd gefinancierd dankzij een renteloze lening van het stadsbestuur. “Het centrum, dat de volledige naam Technogel Training Center draagt als verwijzing naar de speciale bedmatrassen, is een absolute must-have”, zegt algemeen directeur Patrick Orlans. “Dit is accommodatie op maat van KV Oostende. De bouw van onze nieuwe hoofdtribune in 2016 was een mijlpaal, maar sportief gezien is dit nieuwe complex misschien nog belangrijker. We willen nu met de stad bespreken hoe we ook voor onze jeugd betere accommodatie kunnen voorzien.” Nog volgens Orlans zet KVO ook “verdere stappen” in haar project om in de Versluys Arena een nieuwe tribune op te trekken met vergader- en ontmoetingszalen, kantoren en ‘co-working spaces’.

Kunstproject

Ambassadeur Martin Heylen mocht op in het oefencomplex ook een leuk kunstproject voorstellen. “In gang kan je nu al een werk van Kamagurka bewonderen. Maar het is de bedoeling om de gang, die op dit moment nog wit is, elke maand te voorzien van een nieuw kunstwerk van talentvolle artiesten. Want voetbal is in zekere zin ook kunst”, knipoogt Heylen. “Zo'n kunstproject in samenwerking met voetbal is in België ongezien.”