KV Oostende lanceert ‘mini-abonnement’ voor 5 thuismatchen: “Wie daarna vast abonnement koopt, krijgt verschil terug” Timmy Van Assche

02 juli 2020

06u30 0 Oostende De vrije abonnementenverkoop bij KV Oostende is woensdag van start gegaan. Daarbij komt ook een speciaal soort abonnement kijken: eentje dat geldt voor vijf wedstrijden.

De nieuwe beleidsvoerders van KVO kondigden al aan dat ze de fanbeleving en betrokkenheid willen verhogen. Eén van de actiepunten is de lancering van een mini-abonnement. “Je koopt je abonnement altijd voor de eerstvolgende vijf thuiswedstrijden, afhankelijk van het aantal toe te laten toeschouwers", laat de club weten. “Als we met een beperkt aantal toeschouwers mogen spelen, dan krijgen de vaste abonnees voorrang. In dat geval schuift het vijf-wedstrijden-abonnement gewoon op naar de volgende match waar extra toeschouwers zijn toegelaten.”

Dit abonnement geldt voor de tribunes D1, D2 en D3. Een volwassene legt hiervoor 100 euro op tafel, wie jonger is dan 16 jaar 25 euro. “Wie daarna een volwaardig abonnement koopt, krijg het verschil - dus 100 of 25 euro - afgetrokken van de totaalprijs.” De verkoop loopt zowel online als in de fanshop in de Van Tyghemlaan. Meer info: www.kvo.be.