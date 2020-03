KV Oostende haalt alles uit de kast voor ‘Operatie Redding’: extra tickets en fandorp in Brugge Timmy Van Assche

09 maart 2020

16u59 4 Oostende Nog één keer moet KV Oostende vol aan de bak om het behoud in de hoogste voetbalklasse te garanderen. Een puntje op bezoek bij de buren van Cercle Brugge volstaat. Om zoveel mogelijk Oostendenaars in Brugge te krijgen, zijn er extra tickets beschikbaar gemaakt en wordt een fandorp naast het Jan Breydel-stadion.

De wedstrijd op zondag om 18 uur moet zowat de belangrijkste zijn sinds de bekerfinale van KVO in 2017. De Kustboys willen koste wat het kost in eerste klasse blijven en dus worden alle zeilen bijgezet. “Zondag trekken we sowieso al met 1.500 KVO-fans richting Jan Breydel voor dé match van het jaar, want het bezoekersvak is volledig uitverkocht", laat persverantwoordelijke Bram Keirsebilck weten. “Daarom werd in samenspraak met Cercle beslist om dat vak uit te breiden.” Daardoor kunnen er nog eens een duizendtal fans de korte verplaatsing meemaken. Elke abonnee krijgt een gratis ticket om de match bij te wonen. Niet-abonnees betalen de helft van de prijs, namelijk 10 euro in plaats van 20 euro en wie jonger is dan 18 jaar telt 5 euro in plaats van 15 euro neer. Tickets zijn verkrijgbaar in de fanshop in de Van Tyghemlaan, die elke werkdag open is van 10 tot 17 uur, op donderdag tot 19 uur.

Fandorp

“Maar we willen ook dat de ambiance er al stevig inzit vóór de wedstrijd”, vervolgt Keirsebilck. “Daarom organiseren we vanaf 16.30 uur aan de voet van het stadion een fandorp met drank- en eetstanden, en een Desperados dj-booth. Dit vindt plaats op de parking Z1, waar normaal gezien de bezoekersparking is. Wagens moeten daarom parkeren op parking Z3, vlak naast het fandorp. We raden iedereen dus aan om vroeger naar Brugge te komen voor een stevig feestje. Als we ons verzekeren van het behoud, organiseren we in de eigen Versluys Arena ook nog een ‘afterparty’. Vanaf 20.30 uur zwaaien we de deuren van de Club 31 open en ook de spelers zakken dan nog af met als toemaatje enkele gratis vaten bier.” Duimen voor een goeie afloop, dus.