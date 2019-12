KV Oostende en sponsor Filou ‘blikken vooruit op de toekomst’ met opmerkelijke actie: verkoop van unieke bierblikjes moet 250.000 euro opleveren Timmy Van Assche

15 december 2019

19u58 56 Oostende Voetbalclub KV Oostende heeft het financieel niet makkelijk, maar bedacht evenwel een opvallende actie die flink wat centen moet opleveren. Samen met brouwerij Vanhonsebrouck, verdeler van het bekende bier Filou, worden unieke bierblikjes op de markt gebracht met daarop foto’s van de KVO-spelers. Een ‘sixpack’ kost 20 euro, de winst gaat integraal naar de clubkas.

De kasteelbrouwerij van zaakvoerder Xavier Vanhonsebrouck is al zeven jaar sponsor bij de kustploeg. Maar de zakelijke- en vriendschapsband van de Xavier met algemeen directeur Patrick Orlans van KVO gaat al terug naar 1993. Achter de schermen werd hard gewerkt aan een positieve campagne om de club een financieel duwtje in de rug te geven. Iedereen kan sixpacks kopen van het 8,5 procent sterke bier voor 20 euro. De winstmarge - zo'n 13 tot 14 euro - gaat integraal naar KV Oostende. “Zie het als een ludieke manier van crowdfunding”, zegt Vanhonsebrouck. “Dit is dus geen actie waar wij winst uit puren, maar we willen KVO en de fans een hart onder de riem steken. We zijn ervan overtuigd dat de club een mooie toekomst wacht in eerste klasse - dit is dan ook een engagement naar de toekomst toe. Ook volgend seizoen blijven wij trouw op post als sponsor.”

Foto’s van spelers

De zes blikjes in het pak hebben allemaal verschillende foto’s van de spelers erop. “Alle KVO-spelers pronken op de blikken”, zegt CEO Orlans. “Iedereen kan dus een mooie verzameling bijeen kopen. Bovendien spreken we van een beperkte oplage - de blikken zijn dus een ‘collector’s item en zijn een mooi geschenk onder de kerstboom.” De actie zal een jaar lang lopen, tot eind 2020. Tegen dan wil de club met de verkoop 250.000 euro opgehaald hebben. Speciaal voor de actie zal Vanhonsebrouck 30.000 liter Filou brouwen. “Kortom: we ‘blikken’ - letterlijk - vooruit op de toekomst”, knipoogt Patrick Orlans.

Prijzen winnen

“Daarnaast krijg je per gekochte sixpack een sticker op een spaarkaart”, vervolgt Orlans. “Met die kaart vallen er leuke prijzen te winnen, zoals een gratis deelname aan de winterstage 2021 of een terugbetaling van 179 euro op je KVO-abonnement. Er kunnen zelfs elektrische scooters gewonnen worden.” De actie zou wel eens op een succes kunnen uitdraaien. Voorzitter Frank Dierckens kocht al meteen 100 sixpacks - 600 blikjes, dus. “Niet alleen voor fans en supporters, maar ook voor bedrijven is dit een interessant eindejaarsgeschenk”, knipoogt Dierckens. “Hoe dan ook, dit is een mooi initiatief dat de hele club ten goede komt.” Er zijn drie verkoopadressen: de fanshop van KVO in de Van Thyghemlaan, de kerststand van de club op ‘Winter in het Park’ in het Leopoldpark en supermarkt Spar in de Brugsesteenweg 37 in Bredene.