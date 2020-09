Kusttram en auto’s zitten vast in het zand. Tramlijn onderbroken Leen Belpaeme

26 september 2020

11u18 50 Oostende Storm Odette waait heel wat zand op de tramsporen tussen Oostende en Middelkerke waardoor de kusttram niet kan doorrijden. Tussen Oostende en Westende worden daarom pendelbussen ingezet.



Door het stormweer is er heel wat zand op de sporen gewaaid in Oostende en Middelkerke. De trams kunnen op dit moment niet meer rijden op de sporen. Tussen Oostende en Westende worden daarom pendelbussen ingezet, maar ook deze moeten van de traditionele route afwijken omdat er te veel zand op de weg ligt. De kusttram rijdt tussen Knokke-Heist en Oostende en maakt telkens rechtsomkeer. Hetzelfde gebeurd tussen De Panne en Westende. Door de problemen op het spoor is er ondertussen een vertraging van 15 tot 30 minuten voor reizigers. “De problemen kunnen nog een tijdje aanhouden. Het heeft weinig zin om de sporen vrij te maken zolang de wind zand op de sporen blijft blazen. Op die manier dragen we letterlijk water naar de zee. Zolang de wind aanhoudt zullen er dus pendelbussen moeten ingezet worden", zegt de woordvoerder van De Lijn.

De Lijn ondervindt overigens nog meer schade. Ondertussen zijn al twee lijnwinkels gesneuveld. Bij één lijnwinkel is het dak afgewaaid en op een andere is een boom gevallen.