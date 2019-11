Kusthoreca blikt positief terug op herfstvakantie Timmy Van Assche

03 november 2019

15u00 0 Oostende De Kust mag terugblikken op een vrij geslaagde herfstvakantie. Dat blijkt uit cijfers van het autonoom provinciebedrijf Westtoer. “We zijn positief, al bleven de lastminuteboeking wel uit door het wisselvallige weer", zegt Francis Bosschem van de vzw Kusthotels.

De toeristische sector aan de kust blikt positief terug op de herfstvakantie. Uit cijfers van Westtoer blijkt dat er ongeveer 550.000 dagtoeristen naar onze kust afzakten. Dat is een lager aantal dan vorig jaar, toen het mooie weer voor zowat 600.000 dagjesmensen zorgde. Westtoer geeft ook mee dat 200.000 dagtoeristen de doorsteek maakten tijdens de week, 150.000 toeristen kwamen een dagje uitwaaien tijdens het verlengde weekend met 1 november. “We merken op dat het najaar en de herfstvakantie een belangrijke vakantieperiode vormt”, zegt Dirk Marteel van Westtoer. “Als het goed weer is, denken de mensen meteen aan een dagje kust als uitstap. Vooral als het mooi weer is, zoals dat tijdens de week het geval was. Het moment waarop een feestdag valt, en bijgevolg een verlengd weekend, is ook belangrijk. Alleen was het weer erg wisselvallig, wat sommige mensen weerhoudt om buiten te komen.”

“Degelijke hotelbezetting”

Even kijken naar de hotelcijfers, dan. Volgens Westtoer noteerden de kusthotels een bezetting van gemiddeld 70 procent in de weekends. Tijdens de midweek lag dat cijfer iets lager met een bezettingscijfer van 60 procent. “We blikken positief terug naar een degelijke herfstvakantie", zegt voorzitter van de vzw Kusthotels Francis Bosschem. “Door het vaak wisselvallige weer bleven de lastminuteboekingen echter uit - anders had ons bezettingscijfer nog hoger gelegen. Maar goed, we klagen niet. In de verschillende kustgemeenten zijn er ook tal van leuke evenementen geweest voor een breed publiek, wat dan ook voor extra volk en bezoekers zorgt.”

Extra hotelkamers

Verder blijkt dat de gemiddelde bezetting aan de kust, het hele jaar door, op 80 procent ligt. 2018 was een absoluut topjaar. “Vorig jaar hadden we een record van 1 miljoen aankomsten in de hotels aan de kust”, geeft Liesbet Billiet, kustmanager bij Westtoer, mee. “Toeristen blijven gemiddeld voor een tweetal nachten, dat wil zeggen dat we meer dan twee miljoen hotelovernachtingen hadden in 2018 aan onze kust.” De afgelopen jaren zijn er aan de kust zo’n 800 hotelkamers bijgekomen. In 2013 waren dat er nog 5.521, vorig jaar waren dat er al 6.331. Het gaat om een stijging van 15 procent, goed voor 50 miljoen euro aan investeringen. Westtoer verwacht dat er aan zee de komende jaren nog minstens 200 hotelkamers zullen bijkomen.