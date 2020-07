Kustgemeenten breiden mondmaskerverplichting verder uit. Dit zijn de regels per badplaats Leen Belpaeme

25 juli 2020

17u34 11 Oostende Elke kustgemeente heeft zijn eigen regels opgemaakt rond het dragen van een mondmasker. Verschillende gemeenten hebben het overal verplicht gemaakt, Oostende houdt het tot de bebouwde kom terwijl je in Middelkerke en Zeebrugge enkel een mondmasker moet dragen op de zeedijk. Wij zetten de regels even op een rijtje.

Knokke-Heist:

Sinds zaterdag is het op het volledig grondgebied van Knokke-Heist verplicht om een mondmasker te dragen voor iedereen ouder dan 12 jaar.

Zeebrugge:

In Zeebrugge moet je enkel een mondmasker dragen op de zeedijk.

Blankenberge:

Hier moet je sinds vandaag een mondmasker dragen in de winkelstraten, op de zeedijk, de Pier en het Oosterstaketsel. Enkel voor het nuttigen van voeding kan het mondkapje tijdelijk en niet langer dan noodzakelijk afgenomen worden.

De Haan:

In De Haan geldt de verplichting op alle publiek toegankelijke plaatsen op het grondgebied, alsook op alle privé-parkings die publiek toegankelijk zijn. De verplichting geldt niet op het strand, in de duinen en in zee, tijdens de verplaatsing met de auto, motor, fiets, step of kustrijwiel, tijdens het beoefenen van een intensieve sportactiviteit, uitgezonderd wandelen, tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen, tijdens het nuttigen van drank en voedsel en voor de noodzakelijke duur hiervoor.

De verplichting geldt vanaf zondag 26 juli.

Bredene:

In Bredene werd vrijdag beslist om met onmiddellijke ingang de verplichting in te voeren om een mondmasker te dragen in het winkelwandelgedeelte Duinenstraat, in de Driftweg/Kapelstraat vanaf P. Benoitlaan tot de K. Astridlaan en in de K. Astridlaan vanaf frituur Alaska tot aan de site Europahotel. Ook op het shoppingcentrum langs de Brugsesteenweg en op het milieu- en recyclagepark geldt een mondmaskerverplichting. Voor de winkelstraten geldt een uitzondering voor de tijd nodig voor het consumeren van voedingswaren aangeboden via raamverkoop zoals ijsjes. De mondmaskerverplichting op dijk en de strandtoegangen werd voor alle kustgemeenten uniform opgelegd door de Gouverneur.

Oostende:

Hier moet je sinds zaterdag een mondmasker dragen binnen de bebouwde kom en op de zeedijk. Hier worden ongeveer dezelfde uitzonderingen opgelegd als in De Haan. Op de dijk is een mondmasker echter wel steeds verplicht ook met de fiets of step.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. De verplichting om bij een verplaatsing een mondmasker te dragen geldt niet tijdens verplaatsingen met de auto, moto, fiets of step, op het strand om te gaan zwemmen in zee, tijdens de beoefening van een intensieve sportactiviteit (uitgezonderd wandelen) of tijdens zware fysieke inspanningen. De maatregel geldt niet voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is en voor kinderen tot en met 12 jaar.

Middelkerke:

In Middelkerke moet je enkel een mondmasker dragen op de zeedijk zoals opgelegd door de gouverneur.

Nieuwpoort, Koksijde en De Panne

In Koksijde, De Panne en Nieuwpoort gaan de uitgebreide regels in vanaf maandag 27 juli om 8 uur. Dan moet je eveneens op alle publiek toegankelijke plaatsen een mondmasker dragen. Ook op de fiets op de Zeedijk en in de winkelstraten draag je voortaan een masker. De politiediensten zullen hierop toezien en streng optreden. “Dit is eenvoudig, uniform èn duidelijk. We weten dat onze inwoners èn bezoekers dit zullen volgen om zo bij te dragen in het tegengaan van de verspreiding van het virus. Het is menens, de speeltijd is echt voorbij”, zegt Geert Vanden Broucke burgemeester van Nieuwpoort.