Kusterfgoed zet oude strandspelen in de kijker: “Strand blijft de ultieme speelplek” Timmy Van Assche

26 juli 2019

17u39 0 Oostende Zo’n honderd kinderen van de speelpleinwerkingen van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge werden ondergedompeld in strandspelen die al meer dan honderd jaar gespeeld worden. Op een slotdag overhandigden ze een fotoalbum met hun belevenissen aan de schepenen of gemeenteraadsleden uit de vier gemeenten. “We willen aantonen dat het stand dé plek bij uitstek blijft om te spelen”, zegt Oostends jeugdschepen Bart Plasschaert (CD&V).

Erfgoedcel Kusterfgoed vindt het belangrijk dat kinderen de strandspelletjes en -tradities van weleer leren kennen en doorgeven aan de volgende generaties. “Daarom sloegen Kusterfgoed en de jeugddiensten van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge de handen in elkaar om met de kinderen uit de speelpleinwerkingen een week lang allerlei strandspelletjes te spelen, die al decennia aan onze kust gespeeld worden”, vertelt Manon Dekien van Kusterfgoed.

Om het spelen te stimuleren, werd begin deze week een verhaal aan de kinderen meegedeeld. “De kinderen kregen te horen dat de verschillende burgemeesters en schepenen eraan dachten om het strand te sluiten, omdat kinderen toch liever op hun smartphone of tablet tokkelen”, gaat Dekien door. “Natuurlijk was dit een kleine list om de kinderen te motiveren om een hele week lang het beste van zichzelf te geven.” Zo maakten de kinderen een vlieger, een knikkerbaan ‘boule à barak’, papieren strandbloemen of versierden ze opbergdoosjes met schelpen. Ook gingen ze garnalenvissen en forten bouwen.

Tijdens een dol slotmoment in het Oostendse centrum Duin & Zee overhandigden de kinderen fotoalbums aan vertegenwoordigers van de vier gemeenten: schepen Bart Plasschaert (CD&V) voor Oostende, raadsleden Franky Annys (Open Vld) en Francine Ampe-Duron (CD&V) voor Middelkerke, Isabelle Vincke (Bewust) voor De Haan en directeur van de dienst vrije tijd van Blankenberge Kristof Van Mierop. In die albums stonden foto’s uit de oude doos en nieuwe foto’s die tijdens de projectweek werden genomen. “Met het volledige project willen we spelletjes van weleer terug van onder het stof halen", vertelt Plasschaert. “Zo zien we dat de papieren strandbloemen aan een ‘revival’ bezig zijn, hopelijk straks ook de knikkerbaan. Het strand is en blijft de speelplek bij uitstek en is meer dan enkele hippe strandbars, hé.” De kinderen kregen ook allemaal een boule de berlin als toetje.