Kusterfgoed kijkt volgende zomer naar de traditie van de billenkarren. “Ons erfgoed staat meer dan ooit in de kijker” Leen Belpaeme

13 november 2019

08u10 0 Oostende De erfgoedcel Kusterfgoed nodigt je zaterdag uit Op de koffie in het gemeentehuis van De Haan en serveert leuke erfgoedactiviteiten. Bedoeling is om mensen uit de erfgoedsector samen te brengen, maar ook informatie te geven zoals hoe organisaties hun activiteiten kidsproof kunnen maken. De erfgoedcel werd vier jaar geleden opgericht en is er ondertussen in geslaagd om immaterieel erfgoed aan de kust in de kijker te plaatsen zoals de strandbloemen en de campings. Volgende zomer zoomen ze in op de ‘billenkarren’

Kusterfgoed organiseert al voor de tweede keer Op de koffie bij Kusterfgoed op 16 november. “We bieden gewone wandelingen aan door de concessie in De Haan, maar er is ook een wandeling waarbij de theorie van hoe je storytelling kan verwerken in een wandeling onmiddellijk in de praktijk wordt gebracht. De organisatie Oetang toont hoe je een activiteit kidsproof kan maken. Dit is een vraag vanuit de verenigingen zelf. Veel erfgoedverenigingen bereiken vaak hetzelfde beperkte publiek. Door de activiteiten kidsproof te maken kunnen ze een nieuw publiek aanboren. We hebben geopteerd om geen lezingen te geven rond het thema communicatie en projectsubsidies omdat we via 1 op 1 sessies echt advies op maat kunnen geven. Er is daarnaast ook nog een workshop rond de Belle Epoquekledij van De Haan en een erfgoedcinema met filmpjes over De Haan”, licht Manon Dekien toe.

Zaterdag wordt het nieuwe zomerthema voor 2020 bekendgemaakt. Volgend jaar wordt dit de go-carts, die typisch zijn voor de kust. “We maken het thema vroeger bekend omdat we enerzijds samen willen brainstormen met alle partners over invalshoeken en mogelijke activiteiten, maar het is ook leuk als andere organisaties inpikken op het thema en het zo breed mogelijk kan uitgewerkt worden. We willen aan de hand van het thema mensen op ideeën brengen en inspireren”, vertelt Manon Dekien van Kusterfgoed. Thema’s zijn er trouwens genoeg. “Ander erfgoedcellen zijn wel eens jaloers op ons. We hebben heel veel typische kustthema’s die we aan bod kunnen laten komen.”

Vier jaar na de opstart zijn de resultaten van de erfgoedcel al zichtbaar. “Je merkt dat de verschillende erfgoedorganisaties elkaar beter leren kennen en ook samen projecten ontwikkelen. We zijn ook het eerste aanspreekpunt en bieden ondersteuning aan mensen die bezig zijn met erfgoed”, zegt coördinator Hannelore Neyt. 2020 is het laatste jaar van deze beleidsperiode van de erfgoedcel. “In april moeten we een nieuwe aanvraag indienen om het convenant tussen de verschillende gemeenten te verlengen. Vanaf 1 februari komt naast Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke en Bredene er nog bij. Het is afwachten of er nieuwe subsidies komen vanuit de Vlaamse overheid voor een volgende beleidsperiode. Zij zorgen voor 250.000 euro per jaar en de gemeenten vullen aan naargelang het aantal inwoners. Met het budget hebben we ondertussen al geïnvesteerd in een beeldbank. Bedoeling is om nu verder in te zetten op beschermen en bewaren van erfgoed”, zegt voorzitter Bart Plasschaert.

Inschrijven voor de activiteiten zaterdag is verplicht via 059/270 770, maar het publiek dat zaterdag voorbijkomt mag zeker ook even langslopen om kennis te maken met de werking van kusterfgoed.