Kustburgemeesters merken vlotte dag zonder stormloop: “Mensen moeten een uur van het strand kunnen genieten” Timmy Van Assche

21 mei 2020

18u19 8 Oostende Nu een volkstoeloop naar de kust – ook niet van tweedeverblijvers – op Hemelvaartsdag is uitgebleven, zijn de burgemeesters hoopvol voor de komende dagen. “Zonnebaden mag nog niet. Maar we moeten mensen wel toelaten om even van het strand te genieten - of dat nu een half of volledig uur is", zegt de Oostendse burgemeester Bart Tommelein.

Ja, er liep aardig wat volk op de dijken van Oostende en Middelkerke. Ja, een handvol mensen zocht even verpozing op het strand. Maar een stormloop: nee, dat was het absoluut niet. “Ik ben blij dat deze zomerse dag goed en gecontroleerd is verlopen", vertelt burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld). “Ik ben een paar keer op de dijk geweest om de situatie zelf te aanschuiven en kreeg ook constant updates van de politie. Problemen zijn er niet geweest. Rond 15 uur dreigde het heel eventjes té druk te worden op het hoofdstrand. Op dat moment leken verscheidene mensen zich toch voor een hele middag te installeren en dat kunnen we nu niet toestaan, zo zegt ook de Nationale Veiligheidsraad.”

“Dat er nog niet kan gezonnebaad worden, heeft onder meer te maken met hygiëne. De horecazaken - en hun sanitaire voorzieningen - zijn nog altijd gesloten. We hebben de optie onderzocht om mobiele toiletten te plaatsen, maar dat was vrij duur en we konden moeilijk mensen vinden om die wc’s te bemannen en constant te poetsen. Hoe dan ook: ik wil niet terug naar een fase met strengere maatregelen.”

Het gemakkelijkste is zeggen dat er helemaal niks mag. Maar mijn sociale inborst protesteert daar tegen Bart Tommelein, burgemeester van Oostende

“Kijk, we moeten mensen wel toelaten om even van het strand te genieten - of dat nu een half of volledig uur is”, zegt Tommelein. “Er zijn flink wat gezinnen met kinderen die in een appartement als het ware ‘opgesloten’ zitten. Het gemakkelijkste is zeggen dat er helemaal niks mag. Maar mijn sociale inborst protesteert daar tegen. De regels die in deze fase gelden, zijn goed. De grote toestroom van tweedeverblijvers is uitgebleven. In een latere fase moeten we focussen op huurders van een vakantie-appartement en hotelgasten, daarna de dagjestoeristen.”

Een soortgelijk verhaal in Middelkerke, waar het evenmin druk was. “Een probleemloze dag", omschrijft burgemeester Jean-Marie Dedecker het. “Ik had ook geen miserie verwacht, hoor, ook al werd mooi weer voorspeld. Zolang de grote stroom aan dagjestoeristen uitblijft, is er ook geen enkel probleem. Ik maakte zelf een fietstochtje langs Lombardsijde, Westende en de dijk van Middelkerke om een kijkje te nemen. Het enige wat me opviel, was dat veel tweedeverblijvers hun appartement aan het kuisen waren (lacht). Die mensen lopen er nu heel gelukkig bij, we hebben al veel complimenten mogen ontvangen dat ze nu eindelijk terug naar onze gemeente mogen komen.”

“Politie is geen Gestapo”

“Onze politiediensten stellen zich flexibel op als het gaat over mensen die op het strand zitten. Strandgangers worden aangesproken, maar boeten zullen ze niet uitdelen. De politie is geen Gestapo, hé. Iedereen is hier welkom: edelman of bedelman.”

Onze mobiele toiletten laten we komende zomer staan, zelfs als de horecazaken mogen heropenen. Uitbaters zullen dan wel andere dingen aan het hoofd hebben dan niet-klanten de weg naar de wc te wijzen Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke

Middelkerke heeft op vier plaatsen gratis sanitair geplaatst. “Eén kuisploeg onderhoudt die vier mobiele toiletblokken de hele dag. Dat hoeft niet veel geld te kosten. We hebben ons intussen geëngageerd om die toiletten ook komende zomer te laten staan, zelfs als de horecazaken opnieuw mogen openen. Ik kan me inbeelden dat de uitbaters dan wel andere dingen aan het hoofd hebben dan niet-klanten de weg naar de wc te wijzen."