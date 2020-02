Kustbewoners voelen zich gezonder volgens nieuwe studie Leen BELPAEME

20 februari 2020

17u26 12 Oostende Wie aan onze kust woont, schat zijn of haar algemene gezondheidstoestand hoger in dan bewoners van het binnenland. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor de Zee, de Universiteit Gent en de Universiteit van Exeter (UK). Wat de onderliggende oorzaak is, is nog onduidelijk.

Wie minder dan 5 kilometer van de zee woont, geeft zichzelf een gemiddeld hogere score op het vlak van gezondheid dan wie in het binnenland vertoeft. Een reden konden de auteurs van het onderzoek echter niet vinden. Ze onderzochten met een model vier mogelijke verklaringen. Ze bekeken bijvoorbeeld of de kust fysieke activiteit zou stimuleren, of ze een positieve sfeer creëert voor sociale interactie en of de luchtkwaliteit er beter is. Een afdoende verklaring kon echter niet worden gevonden. Geen van de vier mechanismen bleek bepalend voor het waargenomen effect. Zo bewegen kustbewoners niet meer dan andere mensen, hebben ze niet meer sociale interacties of een betere geestelijke gezondheid. De luchtkwaliteit is wél beter aan zee, maar een relatie met het ‘gezondheidsgevoel’ kon niet worden aangetoond.

Wat er aan onze kust dan wel speelt, is nog onduidelijk. De studie wijst op gevolgen in een breder kader. Zowat 40 procent van de Europese bevolking woont binnen de 50 kilometer van de zee. Als zou blijken dat de nabijheid van de zee mensen ook écht gezonder en gelukkiger maakt, dan is dit een belangrijke drijfveer om kustzones in het bijzonder te koesteren.