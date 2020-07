Kustbewoners piekeren minder tijdens coronacrisis dan rest van Vlaanderen, volgens studie ttr

01 juli 2020

10u05

Bron: belga 19 Oostende Kustbewoners hebben tijdens de crisisperiode minder gepiekerd over de coronacrisis dan de rest van de Vlamingen. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent en de KU Leuven.

Voor het onderzoek werden 687 Vlamingen bevraagd tijdens de maanden april en mei. Tijdens de lockdown piekerden Vlamingen meer over de eigen gezondheid en die van anderen, maar ook over sociale isolatie en de gewijzigde werksituatie. Ze gaven aan dat ze meer stress ervaarden (37 procent), zich meer verveelden (27 procent) en meer piekerden (49 procent). Bij kustbewoners gaf slechts 29 procent aan meer stress te voelen, slechts 35 procent aan dat ze vaker piekerden en 20 procent gaf aan zich meer te vervelen. Opvallend is ook dat kustbewoners zichzelf een vijf procent hogere score voor geluk gaven dan wie vijf kilometer van zee woont.

De nabijheid en toegang tot het strand en de zee is volgens de onderzoekers een extra buffer tegen negatieve gevoelens tijdens crisisperiodes. Al benadrukken de onderzoekers wel dat er verder onderzoek en een diepere analyse nodig is om de achterliggende oorzaken te bepalen.

