Kustbaan tussen Oostende en Middelkerke afgesloten door zandophopingen Bart Boterman

04 februari 2020

16u06 Oostende De kustbaan tussen Oostende en Middelkerke is sinds dinsdagmorgen afgesloten voor het verkeer door de vele zandophopingen. Dat meldt de lokale politie.

De strakke wind blaast het zand immers vanop het strand naar de rijbaan, met gevaarlijke situaties voor automobilisten tot gevolg. Er is een omleiding voorzien via de Nieuwpoortsesteenweg en de Oostendelaan. Agentschap Wegen en Verkeer ruimt het zand intussen op met bulldozers en vrachtwagens, al is nog niet duidelijk wanneer de weg opnieuw open kan. Dat zal afhangen van de weersomstandigheden. Voor de kusttram is er voorlopig geen hinder.