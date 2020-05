Kustappartement vorig jaar 5,5 procent duurder geworden, maar ook hier laat coronacrisis zich voelen Mathias Mariën

28 mei 2020

09u27 1 Oostende De gemiddelde prijs van een appartement aan de kust is het afgelopen jaar met 5,5 procent gestegen. Dat blijkt uit de Kustbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Het afgelopen jaar was het dan ook bijzonder druk op de vastgoedmarkt aan onze kust. Er waren in 2019 6,9% meer vastgoedtransacties in vergelijking met 2018. De eerste maanden na de lockdown was er wel een pak minder interesse.

De gemiddelde prijs van een appartement aan de kust klokte in 2019 af op 275.507 euro, dat is 5,5% duurder dan in 2018 en zo’n 47.000 euro meer dan een doorsnee Belgisch appartement.

In Westende was een appartement het goedkoopst (164.174 euro) en - weinig verrassend - in Knokke het duurst (513.939 euro). Voor een appartement aan de dijk werd algemeen gemiddeld 341.075 euro betaald (+4,5%). “De stijgende prijzen hebben onder meer te maken met het succes van nieuwbouw”, weet notaris Bart van Opstal. “In 2018 bedroeg het aandeel verkochte nieuwbouw zo’n 14%, in 2019 was dit zo’n 18%.” Wie vastgoed koopt aan de kust is gemiddeld 52 jaar oud. De grootste groep kopers (26,4%) is 56 tot 65 jaar oud. Het aandeel jongere kopers steeg de afgelopen drie jaar wel.

Stijgend aantal transacties

Wat nog opvalt, is dat het aantal vastgoedtransacties in zowat alle kustgemeenten steeg. In Heist was de stijging het grootst met 22,7 procent. Daarna volgen Koksijde (+18,2 procent), Blankenberge (+16,9 procent) en Zeebrugge (+15 procent). Enkel in Nieuwpoort, Bredene en De Haan was er een lichte daling. “Het stijgend aantal transacties houdt ook verband met de aangekondigde afschaffing van de woonbonus", legt notaris van Opstal uit. “In volledig West-Vlaanderen bracht dat een stijging van 11,9 procent met zich mee.” Knokke en Oostende zijn traditioneel de gemeenten met het grootste aantal transacties. In 2019 hadden ze een marktaandeel van respectievelijk 16,7 procent en 19,5 procent.

Gevolgen corona

Ondertussen zijn de eerste gevolgen van de coronamaatregelen ook voelbaar in het aantal transacties aan de kust. “Meer nog dan in de rest van het land", bevestigt notaris Bart van Opstal. “In de eerste maand na de lockdown daalde het aantal transacties aan de kust met 32,8 procent. Dat was nog vergelijkbaar met de rest van ons land, maar in de tweede maand lag die dan weer een pak hoger met 28,5 procent aan de kust tegenover 18,1 procent op nationaal vlak.” Intussen is de interesse in een verblijf aan zee zich wel aan het herstellen, al blijft het afwachten of dat ook zo zal blijven.