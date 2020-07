Kust zet billenkarren en typische strandspelletjes in de kijker Leen Belpaeme

07 juli 2020

17u49 0 Oostende Kusterfgoed zet deze zomer enkele typische kusttradities in de kijker. De erfgoedcel verdiept zich in de traditie van de billenkarren en verzamelt foto’s, herinneringen en verhalen over het zomerthema. Daarnaast geeft Kusterfgoed deze zomer ook de nodige inspiratie voor een geslaagde stranddag vol spelplezier.

Al meer dan 100 jaar wordt er aan de kust lustig getrapt met gocarts. De traditie om op de dijk een ritje op de billenkar te maken, de evolutie in de techniek van de kustrijwielen en de verhalen van lokale ondernemersfamilies die de afgelopen decennia hun brood verdienden met de verhuur ervan, zijn immaterieel cultureel erfgoed, typisch voor onze kust.

Daarom gaat de erfgoedcel met dit thema aan de slag. Tijdens de zomer verzamelt Kusterfgoed nostalgische verhalen en beelden over billenkarren en de verhuur ervan aan de kust. “In juli sturen we onze vliegende reporters op pad om herinneringen te verzamelen bij billenkarrenrijders en trekken met onze mobiele fotostudio van Middelkerke tot Blankenberge om oude billenkarren te beschrijven en te fotograferen. Op het einde van de zomer bundelen we de mooiste weetjes, foto’s en herinneringen in een luchtige publicatie”, vertelt voorzitter Bart Plasschaert.

Instagram

Ook al meer dan 100 jaar is het strand een aantrekkelijke speelplek. Kusterfgoed vindt het belangrijk dat kustbewoners en -bezoekers de strandspelletjes en -tradities van weleer leren kennen en doorgeven aan volgende generaties. Daarom selecteerde de erfgoedcel samen met het publiek zeven strandspelen met erfgoedwaarde, zoals strandbloemen maken, forten bouwen en vliegeren.

Via een leuke brochure ontdek je de spelen en kan je ook meteen zelf aan de slag. Deze brochure is vanaf de tweede week van juli te vinden in de bibliotheken en infopunten toerisme in Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge. Bovendien kan iedereen via de fotowedstrijd oude of recente foto’s van een erfgoedstrandspel delen via Instagram met #erfgoedzomer of een beeld opladen via www.beeldbankkusterfgoed.be/erfgoedzomer.