Kust spant de kroon in aanvragen en uitbetalingen hinderpremie door coronacrisis, laagste cijfer vinden we in Lo-Reninge Timmy Van Assche

29 april 2020

20u52 0 Oostende In Vlaanderen zijn er al ruim 116.000 hinderpremies aangevraagd door ondernemers die hun zaak tijdens de coronacrisis moeten sluiten. Ruim 94.000 begunstigden hebben de premie al gekregen. Ook in onze regio zijn de eerste cijfers bekend: Oostende spant de kroon, de laagste cijfers vinden we in Lo-Reninge.

De corona hinderpremie kan sinds vrijdag 27 maart aangevraagd worden door ondernemers die verplicht hun locatie moeten sluiten. Ruim 116.000 ondernemers hebben die aanvraag al gedaan, 94.000 van hen hebben de premie al uitbetaald gekregen. Dat laat het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) weten. Ongeveer 14.000 aanvragen voor een hinderpremie werden afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. Na 5 april is er voor elke bijkomende sluitingsdag een dagvergoeding van 160 euro. Er werd intussen gestart met de uitbetaling van die dagvergoedingen. Zo hebben 71.000 begunstigden de dagpremie al gekregen. De handelszaken die sinds 18 april weer geopend zijn, hebben geen recht meer op dagpremies vanaf hun heropening. In totaal werd zo al meer dan 572 miljoen euro aan premies uitbetaald. In West-Vlaanderen zijn er 25.000 aanvragen en 21.000 uitbetaalde hinderpremies, een totaalbedrag van 84 miljoen euro. Er zijn nog altijd aanvragen in behandeling.

Kust scoort hoog

In onze regio zijn ook tal van interessante cijfers bekend. De kust spant algemeen de kroon. Weinig verrassend: de hoogste cijfers komen uit Oostende. Daar werden 1.485 hinderpremies aangevraagd en al 1.222 dossiers uitbetaald. Er zijn ook nog eens 953 dagpremies. Vanuit Bredene kwamen er 277 aanvragen, waarvan 239 al zijn uitbetaald en er nog eens 187 dagpremies werden genoteerd. Dat zijn meteen ook de laagste cijfers aan de Kust. In De Haan gaat het om 361 aanvragen en 330 uitbetaalde premies en nog eens 257 dagpremies. Een hoog cijfer zien we in Koksijde met 587 aanvragen, 499 uitbetalingen en 397 dagpremies. Ook in Middelkerke is het cijfer hoog met 533 aanvragen voor de hinderpremie, 454 afgehandelde dossiers en nog eens 371 dagpremies. Tussen beide gemeenten ligt Nieuwpoort met 370 aanvragen, 329 betaalde premies en 258 dagpremies. De Panne, tot slot, liet 311 aanvragen noteren, waarvan er 284 hinderpremies werden uitbetaald en nog eens 218 dagpremies.

Binnenland

In het hart van de provincie zien we heel wat aanvragen in Diksmuide: 373 ingediende dossiers, waarvan er 327 werden afgehandeld en nog eens 265 dagpremies. Dat zijn er meer dan in Veurne, waar er 293 aanvragen waren, 258 uitbetalingen en 191 dagpremies. Vanuit Houthulst kwamen er 147 aanvragen binnen, 119 werden er afgehandeld en nog eens 97 dagpremies uitbetaald. Ook een vrij beperkt cijfer in Koekelare: 160 aanvragen, 132 hinderpremies werden afgehandeld en nog eens 99 dagpremies. Bij de buren in Kortemark ligt het cijfer weer een pak hoger met 243 premie-aanvragen, 203 uitbetalingen en 158 dagpremies. In Gistel gaat het om 244 aanvragen, waarvan 199 werden uitbetaald en nog eens 154 dagpremies. Ook een vrij hoog cijfer komt uit Ichtegem, waar 270 hinderpremies werden aangevraagd. 231 daarvan werden afgerond en nog eens 172 dagpremies uitbetaald. Een vrij laag cijfer wordt opgemaakt in Oudenburg: 174 aanvragen waarvan 146 uitbetaald en nog eens 107 dagpremies.

Laagste cijfers

In Alveringem werden 116 hinderpremies aangevraagd, waarvan er al 103 zijn uitbetaald. Er zijn ook al 73 uitbetaalde dagpremies. Het laagste cijfer vinden we in Lo-Reninge: 60 aanvragen, 52 uitbetalingen en nog eens 41 dagpremies.