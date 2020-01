Kust krijgt 600.000 dagtoeristen over de vloer tijdens kerstvakantie Leen Belpaeme

05 januari 2020

10u36 0 Oostende De toeristische sector aan de kust kan terugblikken op een degelijke kerstvakantie. Westtoer schat dat zeshonderdduizend dagtoeristen de kust hebben bezocht gedurende de twee vakantieweken.

“Vooral na Kerstmis hebben veel mensen gekozen voor enkele vakantiedagen aan zee. Topper was de jaarwisseling van 30 en 31 december. Met oudejaar is een gemiddelde hotelbezetting van tachtig procent of meer genoteerd”, vertelt voorzitter Francis Bosschem van vzw Kusthotels. Ook voor de tweedeverblijvers is de kerstvakantie een bijzondere periode om met familie en vrienden te genieten van het vakantie aan zee. “Meer dan ooit houden de Belgen in de kerstvakantie van de kust. Met de zee als authentiek decor presenteert de toeristische sector telkens weer een bijzonder eigentijds aanbod. De kerstvakantie toont aan dat de kust in de vier seizoenen een belangrijke reisbestemming is. Ongeveer twee derde van de toeristische omzet wordt gerealiseerd buiten de zomermaanden”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.