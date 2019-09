Kust klaar voor 200.000 dagjestoeristen, hotels voor 85 procent bezet Leen Belpaeme

20 september 2019

15u18 14 Oostende De kust verwacht volgens Westtoer komend weekend zo’n 200.000 dagtoeristen. Daar heeft het mooie nazomerweer met temperaturen tot 24 graden alles mee te maken. De hotels spreken van een gemiddelde bezetting van 85 procent en er komen nog last-minuteboekingen binnen.

Met voorspellingen van mooi weer dit weekend, voelen heel wat mensen het kriebelen om nog eens naar de kust af te zakken. Westtoer verwacht dan ook 200.000 dagtoeristen. September is traditioneel nog een goede maand voor de kusthoreca. Dat merken ook de kusthotels. “September is altijd een mooi verlengde van de vakantieperiode in juli en augustus. Je ziet dat er een bepaald cliënteel komt qua leeftijd die liever de drukte van de vakantie vermijden. Zij genieten dan nog van het mooie nazomerweer tijdens een midweek. In het weekend zie je dan weer de families die nog even willen genieten van het laatste mooie weer. Er zijn ook nog redelijk wat evenementen zoals het Filmfestival Oostende”, vertelt Francis Bosschem, voorzitter vzw Kusthotels. De maanden buiten het traditionele zomerseizoen winnen nog altijd aan belang aan de kust. “Veel hotels waren vroeger voor lange periode gesloten in de winter, maar op vandaag is dat volledig veranderd omdat mensen in alle seizoenen graag naar de kust komen. We zien zelfs mensen die liever in het najaar komen om een frisse neus te halen en die genieten van die kalme periode. We zijn steeds meer een bestemming voor het ganse jaar door, daar hebben ook de vele evenementen buiten de zomer zeker iets mee te maken.”