Kust is tevreden over het verlengde weekend, ook vandaag worden veel bezoekers verwacht Leen Belpaeme

21 juli 2020

11u50 0 Oostende De toeristische sector aan de Kust kijkt tevreden terug op het voorbije verlengd weekend. Vooral het verblijfstoerisme noteerde goede cijfers.

Van vrijdag tot en met maandag telde Westtoer in totaal bijna 1,1 miljoen overnachtingen in commerciële logies en tweede verblijven. In de hotels zijn 18 procent meer boekingen genoteerd dan vorige week. Ongeveer 460.000 dagtoeristen brachten tijdens het verlengd weekend een bezoek aan de Kust. De topdag was de voorbije zondag met 133.000 dagtoeristen. “De warme zomerzon bleef wat weg. Het werd geen overrompeling en vakantiegangers hebben de maatregelen goed opgevolgd. De spreiding in tijd en ruimte zijn belangrijke aspecten. Het verlengd weekend is alvast een opsteker voor de toeristische sector aan zee”, zegt Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer. De online druktebarometer van Westtoer is ondertussen al ruim 865.000 keer geconsulteerd. Voor de feestdag vandaag verwacht Westtoer eveneens 120.000 dagtoeristen. Op de druktebarometer kleuren vanmorgen al enkele zones in De Haan, De Panne, Koksijde en Knokke geel, wat wil zeggen dat het er druk is. In Oostende geldt nog altijd het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden.

Het provinciebedrijf Westtoer roept dan ook op om alle maatregelen van de federale overheid inzake de handhygiëne, de social distancing, de beperkte contacten en het gebruik van mondmaskers in winkels en op het openbaar vervoer strikt na te leven. Alle info om deze zomer een vakantie aan zee te plannen, vind je terug op de website van de Kust: www.dekust.be