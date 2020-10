Kursaal zet alternatieve congressen op poten voor bedrijven. “We kunnen alles coronaproof organiseren” Leen Belpaeme

07 oktober 2020

11u18 0 Oostende Het Kursaal van Oostende blijft ondanks de moeilijke omstandigheden op zoek naar manieren om te tonen dat ze coronaproof heel wat kunnen organiseren. Ze toonden dat onlangs nog samen met het NVKVV. Normaal gezien komen 3.000 bezoekers naar Oostende voor de Week van de verpleegkundige. Het Kursaal werkte mee aan een alternatief. “We moeten dit blijven doen om te tonen wat we kunnen”, zegt Gwendoline Nys, adjunct-directeur van het Kursaal.

Van de 15 grote bedrijfsevenementen dit najaar gaan er maar 4 door. Veel te weinig voor een grote locatie als het Kursaal, maar broodnodig. “Dat is inderdaad weinig, maar we zijn er wel blij mee omdat we dan kunnen tonen dat we het coronaproof kunnen organiseren”, vertelt Gwendoline Nys. In coronatijden is een congres organiseren geen evidentie. NVKVV, organisator van de ‘Week van de verpleegkundige’ werkte samen met z’n technische partner en het Kursaal een volwaardig alternatief uit voor hun jaarlijks congres. De 46ste editie was oorspronkelijk gepland in maart 2020, werd toen verplaatst begin oktober. Dat bleek echter ook niet mogelijk. Daarom werd een alternatief op poten gezet waarbij alleen de sprekers en werkgroepen naar het Kursaal in Oostende zijn gekomen. De presentaties werden opgenomen en vanaf deze week kunnen de verpleegkundigen die zich hadden ingeschreven, de presentatie dan per studiedag via een persoonlijke uitnodiging bekijken op de website van het NVKVV. “Dit was het uitgelezen moment om de verpleegkundigen niet los te laten en de Week van de Verpleegkundige om te gooien zodat nieuwe kennis en inzichten toch tot bij de verpleegkundige kan gebracht worden”, zegt Ellen De Wandeler, Algemeen Coördinator van het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen (NVKVV)

“We hebben ervoor gezorgd dat de mensen die thuis volgen van een origineel decor konden genieten. Zo werd de lezing in het auditorium op het podium gegeven met een 30-tal mensen en de zaal zelf als achtergrond. In de Delvauxzaal was de zee het decor en in de Ridderzaal hebben we gebruik gemaakt van speciale belichting. Op die manier is er geen klassieke vergaderopstelling. Ook de catering moest aangepast worden, want buffet en walking dinner kan niet meer", vertelt de adjunct-directeur van het Kursaal.

Concerten

Het Kursaal wil dit najaar ook nog concerten plannen, maar zal daar later over communiceren. “We hebben een uitzondering gevraagd om 880 mensen te mogen plaatsen in de grote zaal. Normaal gezien kunnen hier 2200 toeschouwers binnen. We hebben plannen klaarliggen, omdat we van alles willen doen. Veel mensen smachten om eens een concert mee te maken.” Ook achter de schermen willen de mensen weer aan het werk. “Het grootste deel van de werknemers staat nog op tijdelijke werkloosheid. We hebben 15 medewerkers. Momenteel zijn slechts twee mensen fulltime aan het werk. Daarnaast worden medewerkers ingeschakeld naargelang de activiteit. Net daarom willen we blijven organiseren. Het gevoel van onzekerheid is groot bij onze medewerkers. We proberen vaak te overleggen en duidelijkheid te scheppen, maar dat is niet gemakkelijk”, zegt Nys nog.

Sinds 7 maart zijn er ook zo goed als geen inkomsten voor het Kursaal. “De voorbije tien jaar hebben we gelukkig super goed gewerkt en reserves opgebouwd waardoor we de crisis voorlopig nog kunnen overbruggen, maar het is dubbel want dat hadden we liever voor andere zaken gebruikt. We zijn wel dankbaar dat we dit kunnen doorstaan, maar het mag geen jaren blijven duren.”

“We kijken er enorm naar uit om in de toekomst iedereen terug fysiek te mogen verwelkomen in Oostende. Maar het mag voor iedereen duidelijk zijn dat er in ons prachtig Kursaal ook alternatieven mogelijk zijn en dat ons team graag meedenkt om een coronaproof alternatief te bedenken voor evenementen en congressen”, zegt ook Bart Tommelein, Burgemeester van de Stad Oostende en voorzitter van Kursaal Oostende.