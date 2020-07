Kursaal pakt uit met intieme zomerconcerten in augustus. “We willen steentje bijdragen voor heropstart live circuit” Leen Belpaeme

09 juli 2020

12u12 0 Oostende Het is ondertussen vier maanden geleden dat er nog live concerten waren in het Kursaal. In augustus zullen er toch opnieuw kleinschalige concerten gegeven worden voor een beperkt publiek van maximum 200 mensen. De erehal wordt hiervoor omgebouwd tot een intieme, maar tegelijk ook veilige ruimte. Op de kalender staan onder meer Augustijn, Luc Steeno, Stan Van Samang tot Praga Khan.

Het Kursaal wil niet bij de pakken blijven zitten en heeft een concept uitgewerkt waarbij de multifunctionele zaal, de erehal, zal omgetoverd worden tot een concertzaal met een gezellige en veilige setting voor zowel artiest als publiek tot maximum 200 personen. “We willen ons steentje bijdragen voor de heropstart van het live circuit”, zegt voorzitter en burgemeester Bart Tommelein. Het Kursaal wordt niet gesubsidieerd en kan daarom geen grote risico’s nemen. “We zijn heel dankbaar dat KBC en Mediamarkt meestappen in dit verhaal en zo hun schouders zetten onder dit project en de sector mee ondersteunen”, zegt adjunct-directeur Gwen Nys. Zonder de steun zou het niet mogelijk zijn om de concertenreeks op te zetten. Het Kursaal werkt samen met promotoren Walk on the wild side en Concerten aan zee om een aantal concerten te organiseren.

Op het programma staan heel wat bekende namen. “We starten met Augustijn Vermandere op 4 augustus. Daarna komen ook Mother Mercury, Bart Herman, Luc Steeno, Mama’s Jasje, Stan van Samang, Geert Verdickt van Buurman, De Blazers van het Symfonieorkest Vlaanderen, Ten feet from stardom, Lady Linn, Barbara Dex, Cocojr. & Sandrine, Praga Khan en Günther Neefs. Er is bewust gekozen om ook concerten te programmeren tijdens de week om zo de drukte te spreiden in de zomerperiode”, vertelt Tommelein.

De Erehal zal omgebouwd worden tot een gezellige ruimte. Er komt een black box met aangepaste verlichting en gezellige zithoeken met tafeltjes. Om tijdens de concerten rust te creëren in de zaal en zo veel mogelijk heen en weer verloop te vermijden is ervoor gekozen de optie aan te bieden om bij de tickets ook al dranken te bestellen. Concreet kan je bij aankoop van de tickets een eigen Kursaal Summer Bucket samenstellen die bij aankomst op je tafel wordt geplaatst.

De verkoop start op 10 juli om 12 uur. Tickets kosten 35 euro per persoon. Tickets worden verkocht per bubbels van 2, 4 of 6 personen. Alle voorstellingen starten om 21 uur behalve het concert op 22 augustus. Meer info via www.kursaaloostende.be.