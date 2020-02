Kursaal Oostende wordt enkele dagen een museum. Ontdek op eigen tempo de architectuur en kunst in het gebouw Leen Belpaeme

18 februari 2020

08u56 2 Oostende De eerste opendeurdag in het kader van 15 jaar Kursaal lokte 2.000 mensen. De volgende editie vindt plaats op zondag 21 juni. Om tussendoor nog meer mensen de kans te geven om het gebouw gratis te bezoeken fungeert het Kursaal van 24 tot 27 februari als ‘Open Huis’.

De bezoekers kunnen dan vrij rondlopen in de Inkomhal, de Erehal, het Auditorium en de Delvauxzaal. Op die manier kunnen de mensen op een rustige manier en op eigen tempo kennis maken met de architectuur en de mooie kunstwerken in het gebouw. Het Kursaal fungeert dus vier dagen lang als museum. Om wat meer uitleg te krijgen over de kunstwerken, de geschiedenis en de architectuur is er een leuke interactieve wandeling beschikbaar. De Kursaal Kunstroute is een wandeling in en rond het Kursaal met Facebook Messenger als gids. De chatbot geeft niet enkel routeaanwijzingen, maar zorgt aan de hand van tekst, foto en video ook voor inhoudelijke info over de verschillende werken. Er zijn in totaal 11 stops en de tour is volledig gratis. De meeste werken zijn binnen in het Kursaal te bezichtigen, maar de tour eindigt buiten.