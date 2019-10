Kursaal Oostende pakt uit met LED-schermen aan de voorgevel Leen Belpaeme

10 oktober 2019

Kursaal Oostende heeft twee LED-schermen van tien vierkante meter bevestigd aan beide zijden van het Monacoplein. De speciale verlichting rondom zorgt voor extra sfeer. Het Kursaal investeert hiermee 70.000 euro in een duurzame oplossing.

Aan de voorgevel van het Kursaal zijn vijf grote uitsparingen voorzien waarin grote spandoeken hangen van de concerten. De twee buitenste exemplaren werden nu vervangen door twee grote LED-schermen van elk tien vierkante meter. Rondom de schermen en de binnenste spandoeken zijn sfeervolle spots voorzien in een frame. De plaatsing gebeurde conform het advies van agentschap Erfgoed waarbij ook rekening gehouden werd met het afwegingskader voor publiciteit bij beschermd erfgoed. “Door de schermen en de verlichting komt de fraaie voorkant van het gebouw nog meer tot zijn recht. De nood aan realtime informatie werd ook steeds groter. Er was geen plaats om elk concert aan te kondigen en zeker de dag zelf is deze informatie een must. De communicatie kan nu realtime en toch op een stijlvolle manier verlopen”, vertelt directeur Peter Craeymeersch.

“De LED-schermen zijn een goede én duurzame investering” zegt ook burgemeester Bart Tommelein. “Een sfeervolle, verlichte voorgevel met de nodige informatie is niet meer weg te denken. Denk maar aan de Olympia in Parijs, de Carré in Amsterdam en zowat alle theaters in Londen en op Broadway. Door de installatie van duurzame LED-schermen moeten er veel minder spandoeken gedrukt worden. Op die manier zet het Kursaal de eerder ingeslagen weg van duurzaamheid verder.”