Kursaal Oostende kiest voor Aladdin in de zomer van 2020 Leen Belpaeme

19 augustus 2019

16u26 7 Oostende In 2020 viert het Kursaal haar vijftiende verjaardag sinds de grote heropening. Ook het zomerprogramma krijgt daarom een feestjasje met een divers aanbod van verschillende voorstellingen. De Vlaamse familiemusical Aladdin is de eerste grote naam die bekend gemaakt wordt

Met bijna 10.000 bezoekers voor de musical Fame blikt Kursaal Oostende terug op een geslaagde musicalweek. Na MAMMA MIA!, Cats, Evita, Dirty Dancing, Footloose en Flashdance werd de voorbije jaren telkens gekozen voor Engelstalige versies van bekende musicals. Volgend jaar gooit het Kursaal het over een andere boeg. “In het kader van ons feestjaar willen we het gebouw toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen met een heel divers programma. De keuze voor een deel van ons zomerprogramma van 2020 is mede hierdoor gevallen op Aladdin, de succesvolle Vlaamse familiemusical van Uitgezonderd,” zegt voorzitter Bart Tommelein. “Uitgezonderd heeft fantastisch werk geleverd met een prachtige setting en een ijzersterke cast. We zijn als een blok gevallen voor deze productie en kijken al uit naar de acht shows in het Kursaal,” besluit Gwendoline Nys. De Vlaamse versie van Aladdin toerde eerder dit jaar al in Antwerpen, Hasselt en Gent en komt van 13 tot 16 augustus 2020 naar Oostende.

Tickets voor Aladdin gaan vanaf dinsdag 20 augustus om 9 uur in verkoop. Er zijn tickets te koop vanaf 27 euro. Tickets bestellen kan via kursaaloostende.be, 0900 40 850 of in de ticketverkoop van Toerisme Oostende.