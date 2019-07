Kursaal Oostende brengt de Efteling terug naar Oostende Leen Belpaeme

05 juli 2019

17u40 0 Oostende Op 5 en 6 april 2020 komt de Efteling aan Zee terug naar het Kursaal. Dit jaar zullen er 4 voorstellingen gebracht worden van de familiemusical De Sprookjesboom.

Het Kursaal zette dit jaar een exclusieve samenwerking op poten met de Efteling om een musical naar zee te halen. Het gebouw zelf werd omgetoverd tot een sprookjesachtige Efteling omgeving. Na de Sprookjessprokkelaar komt nu De Sprookjesboom langs in Oostende. De Efteling-musical ‘De Sprookjesboom’ is nu op tournee door Nederland en België. Het is een vrolijke, interactieve familiemusical met Roodkapje, Draak, Assepoester en alle andere Sprookjesbosbewoners en leuke meezingliedjes. Er zullen opnieuw verschillende bewoners uit de Efteling aanwezig zijn als animatie en in de verschillende decors kan je poseren voor de foto. De kinderen mogen verkleed naar het Kursaal komen en zich gratis laten schminken in hun favoriete sprookjesfiguur.

De shows zijn gepland tijdens de paasvakantie telkens om 11 en om 15 uur. De tickets zijn te koop via kursaaloostende.be en variëren van 19 tot 35 euro.