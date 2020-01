Kunstgalerij toont komend weekend kunst uit Kinshasa van Landry Mulala Leen Belpaeme

23 januari 2020

09u29 0 Oostende Expo 18 zet komend weekend de deuren open voor een tentoonstelling met werken van Landry Mulala uit Kinshasa. De expo loopt slechts twee dagen. “We gaan voor kort en krachtig. Onze vorige expo lokte zo 100 toeschouwers op twee dagen tijd, wat zeker niet slecht is”, licht Peter van Ruysseveldt toe. Er wordt opnieuw gekozen voor een Afrikaanse artiest met Landry Mulala.

Landry Mulala heeft een vrolijke en kleurrijke serie gemaakt die het plezier en de onschuld van de kindertijd vastlegt. Landry, en zijn vrouw, hebben zelf twee dochters en drie zonen. “Als toeschouwer zie en voel je dat deze werken zijn geschilderd met een diepe genegenheid voor kinderen”, zegt Peter van Ruysseveldt, eigenaar van de ZigZag. Hij werkt samen met Geert Meesschaert voor de tentoonstelling. “Je wordt gewoon vrolijk als je naar deze werken kijkt. Wie herinnert zich niet het verkleden als kind met haar of zijn vrienden? Het is iets magisch dat overal en (bijna) op elk moment kon worden gespeeld. Je verkleden kan je meenemen naar verre plaatsen, en maakte het mogelijk om feeën, ontdekkingsreizigers, rocksterren te worden. Het werk van Landry is een nostalgische wandeling naar Memory Lane.” Peter verzamelt Afrikaanse kunst. “We kiezen bewust voor minder bekende Afrikaanse kunstenaars. Voor Landry is het een grote kans om een catalogus te kunnen uitbrengen. Het is een plezier om met hem samen te werken. Hij is een zeer positief en optimistisch persoon, en deze nieuwe serie weerspiegelt duidelijk zijn vrolijk en speels karakter.”

De tentoonstelling van Landry Mulala´s Up-beat Kunst uit Kinshasa vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 januari van 14 tot 18 uur.