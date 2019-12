Kunstenares Jook doodelt bijzondere kersttekeningen op Oostendse etalages Leen Belpaeme

06 december 2019

13u26 2 Oostende Tijdens de eindejaarsperiode vind je in de straten van Oostende verschillende bijzondere kersttekeningen van de hand van Jook Doodle Woman. De kleine, bijna cartoonachtige figuurtjes, doodles genaamd, vormen samen een groter kersttafereel doorheen de Stad aan Zee.

“Wij kregen de vraag van bepaalde ondernemers om iets extra te doen voor de wijken waar er niet zo veel kerstverlichting aanwezig is. Zo kwamen we op het idee om een kunstenaar aan het werk te zetten op de etalages van de handelaars. Om dit verbindend stadsinitiatief leven in te blazen, hebben we er bewust voor gekozen om samen te werken met een lokale kunstenares. Het doodle-project was geboren”, zegt schepen Charlotte Verkeyn. Er zullen dit jaar 30 tekeningen in kerststemming te zien zijn. De zogenaamde kerstdoodles kan je nog bewonderen tot na de feestdagen op de verschillende etalages van de deelnemende handelaars.

De Oostendse Joke Neyrinck, beter bekend als Jook Doodle Woman, doodelt er ondertussen al 10 jaar op los. “De stijl waarin ik teken, zorgt er eigenlijk voor dat iedereen andere figuren ziet in mijn werken en dat vind ik bijzonder fascinerend. Het werkt als een soort van trance”, vertelt Jook. “Als echte Oostende-fan ben ik dan ook ontzettend gelukkig dat ik mag meewerken aan dit lokale project. Zo wordt Oostende tijdens de feestdagen een beetje doodle-stad.”