Kruispunt Simon Stevinstraat en Zandvoordestraat wordt heraangelegd Leen Belpaeme

08 augustus 2019

14u53 0 Oostende Op maandag 12 augustus start Aannemingen Penninck met de heraanleg van het kruispunt Simon Stevinstraat en de Zandvoordestraat. De werken zullen duren tot en met 14 augustus.

Op maandag wordt het kruispunt opengebroken en starten de werken voor de heraanleg. Dit is nodig in het kader van de aanleg van de vrijliggende fietspaden in de Zandvoordestraat. Op woensdag 14 augustus in de late namiddag wordt het kruispunt geasfalteerd. Het asfalt moet de tijd krijgen uit te harden. Vanaf 15 augustus zal opnieuw verkeer mogelijk zijn. Bewoners moeten er rekening mee houden dat het tijdens de werken niet mogelijk zal zijn om met de wagen tot aan de woning te rijden. Bewoners kunnen daarom een minderhinderkaart aanvragen.