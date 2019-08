Kruispunt Nieuwpoortsesteenweg met Northlaan wordt veiliger voor zwakke weggebruikers Leen Belpaeme

18 augustus 2019

11u06 0 Oostende Op maandag 19 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met werkzaamheden in de Nieuwpoortsesteenweg. Er worden nutsleidingen vernieuwd, parkeerstroken aangelegd en ook het kruispunt aan de Northlaan wordt aangepakt.

Nutsmaatschappijen Fluvius, Farys en Eurofiber starten op 19 augustus met werken in de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Roemeniëstraat en de Elisabethlaan/Northlaan. Kabels en leidingen worden vernieuwd en ook de aansluitingen naar de woningen worden aangepakt. Midden oktober zijn de werken van Farys achter de rug. Fluvius en Eurofiber zullen eerder gedaan hebben. De voetpaden worden terug hersteld naar bestaande materialen. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen zal het Agentschap Wegen en Verkeer op hetzelfde moment gebruik maken van een autoluwe Nieuwpoortsesteenweg om een aantal parkeerstroken aan te pakken. Eind augustus zouden de werken klaar moeten zijn. Tijdens deze werken zal doorgaand verkeer richting centrum altijd mogelijk blijven. Verkeer richting Middelkerke wordt omgeleid via Northlaan - Troonstraat - Acacialaan. Voor fietsers blijft de doorgang gegarandeerd in beide richtingen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant ook nog werken om het kruispunt van de Elisabethlaan/Northlaan met de Nieuwpoortsesteenweg te moderniseren en verder te beveiligen voor de zwakke weggebruikers. De werken starten half oktober. De fietsers krijgen aparte rij- en opstelstroken en worden hierdoor volledig van het gemotoriseerd verkeer gescheiden. Op de vier hoeken wordt het fietspad aangepast, de verkeerslichten worden vernieuwd en er komt een aangepaste regeling van de lichten. De werken zouden tegen half november klaar moeten zijn.