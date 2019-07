Kritiek of niet, dit jaar tien extra afvalstraten: “We legen ze dagelijks én geven meer boetes” Leen Belpaeme

17u56 5 Oostende De afvalstraten zorgden de voorbije maanden voor commotie in Oostende. Bewoners met een afvalstraat in hun buurt protesteerdenen er circuleren foto’s op sociale media met afval dat naast de containers blijft staan. Toch plant de stad in het najaar 10 nieuwe exemplaren bovenop de 18 die er al zijn. Uit een kleine rondvraag blijken inwoners over het algemeen wel tevreden over de werking en de inspanningen van de stad om de afvalstraten net te houden.

Als je sociale media mag geloven, dan ligt er voortdurend een hoop afval naast de afvalstraten in Oostende. We deden zelf de test. Van de zes afvalstraten die we opzoeken, ligt er bij één een zak afval naast de container. Dat is natuurlijk een momentopname. Maar het kan erger. Inwoners en gebruikers melden niettemin dat er toch af en toe wel afval ligt. “Gisteren was de container voor restafval kapot en iedereen zette zijn zak er gewoon naast. De meeuwen hadden dat natuurlijk snel door en het afval lag tot op de straat”, vertelt Maurits Dehaeze van de Vuurtorenwijk. “Gelukkig ruimde de stad het boeltje snel op.”

Terwijl Maurits vertelt hoe handig hij de afvalstraat vindt, zet een andere bewoner zijn afvalzak gewoon naast de container. Maurits maakt zich boos, maar dat haalt niets uit. De buurtbewoner sloft rustig weg zonder zich druk te maken over het afval dat hij achterlaat. “Het is door zulke mensen dat het hier dan vuil is, terwijl het zo’n handige service is”, zucht Maurits.

Aanwinst

Ook in de Voorhavenlaan is een buurtbewoner positief. “Er lag hier een tijdje soms eens wat afval, maar het wordt snel opgeruimd en er waren ook al eens controles. Ikzelf maak er wekelijks gebruik van, het is een echte aanwinst. Er zijn wel wat meer auto’s die hier stoppen, maar dat weegt niet op tegen de voordelen. Voor de mensen die ernaast wonen, is er waarschijnlijk wat meer overlast.”

In de Paasbloemenlaan verzetten twee bewoners zich tegen de komst van de afvalstraat. Eén bewoner trok zelfs naar de rechtbank, maar er is nog geen uitspraak in de zaak. Twee andere bewoners die er dicht bij wonen, zijn wel voorzichtig positief. “Achteraf gezien valt de overlast goed mee. Vanmorgen zag ik voor het eerst dat iemand iets achterliet en nog voor de middag was het al weg. De vrachtwagen die de containers komt legen, maakt wel nogal wat lawaai.”

Al 200 boetes voor sluikstorten

De afvalstraten werden in de vorige legislatuur geïntroduceerd. De ambitie was om 100 afvalstraten te plaatsen tegen 2025. Ook het nieuwe stadsbestuur wil verder investeren. In het najaar volgen tien extra afvalstraten, goed voor een investering van een miljoen euro. Hoeveel er nog bijkomen in de toekomst, is onderdeel van de besprekingen voor de meerjarenplanning. “De bedoeling is om stelselmatig uit te breiden omdat we willen investeren in netheid, maar ik kan nog niet voor mijn beurt spreken aangezien het meerjarenbudget in het najaar op tafel komt”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA).

Meer boetes

De stad probeert ondertussen om de afvalstraten net te houden door ze dagelijks te legen, maar ook door boetes uit te delen voor sluikstorten. “Als er zakken naast de afvalcontainer staan, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel is de container vol, ofwel defect. Dat laatste komt meestal omdat een gebruiker meer dan 30 liter in de container wil proppen. Enkele maanden geleden heb ik al beslist om de container voor restafval dagelijks te laten legen door een privéfirma. Dat is een grote investering, maar dat is een bewuste keuze. Op maandag, woensdag en vrijdag worden het glas, pmd en papier en karton opgehaald. In het weekend wordt bijkomend glas opgehaald omdat we merken dat het dan al sneller vol zit. Er is daarnaast ook een gratis nummer waarop inwoners kunnen melden als er afval staat of als er een defect is. De bedoeling is dan om zo snel mogelijk, liefst de dag zelf, een oplossing te bieden. Ten tweede zetten we in op handhaving. In 2018 waren er 274 boetes voor sluikstorten. In de eerste helft van 2019 waren dat er al 200. We steken dus al een tandje bij. Ook de mobiele camera’s werden al 2088 uur ingezet voor de afvalstraten alleen al”, vertelt de schepen.