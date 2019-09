Kringwinkel Kust vindt nieuw onderdak

in Karperstraat Timmy Van Assche

05 september 2019

16u55 30 Oostende De hoofdzetel van de Kringwinkel Kust is verhuisd van Oudenburg naar Oostende. Voortaan worden hier de opleidingen verzorgd en worden er ook ingezamelde spullen geleverd. “Ons centrum in Oudenburg was te klein geworden. In tien jaar tijd is het aantal aangevoerde goederen gestegen van 400.000 kilogram per jaar naar bijna 1 miljoen”, vertelt directeur Bart Herremans.

Al sinds 1996 is de Kringwinkel Kust een vertrouwd gezicht in onze regio, denk maar aan de winkels in Bredene, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en sinds kort ook in Gistel. Tot voor kort was de centrale zetel van de Kringwinkel in de Stationsstraat in Oudenburg gevestigd, maar nu heeft de organisatie haar intrek genomen in een pand in de Karperstraat in Oostende. Vroeger was hier Wimi Games gevestigd. De hoofdzetel is nu ook zichtbaar vanaf de autosnelweg A10, een grote troef. “De reden van onze verhuis is simpel: de locatie in Oudenburg was gewoon te klein geworden”, legt Herremans uit. “Daar zaten we met een oppervlakte van zo’n 800 vierkante meter, in Oostende is onze werkruimte drie keer zo groot. Je moet weten dat het aantal inzamelingen bij de Kringwinkel Kust de afgelopen tien jaar gestaag is gegroeid van 400.000 kilogram per jaar naar net geen 1 miljoen. Destijds lieten we een inzameling van 2 tot 2,5 kilogram per inwoners per jaar noteren, nu is dat tussen de 3,5 en 4 kilogram per inwoner per jaar. Een mooi cijfer, zeker gezien het Vlaams gemiddelde – er zijn dertig Kringwinkels in Vlaanderen – op 5 kilogram ligt.” Overigens wordt in Middelkerke procentueel het hoogste aantal kilogram goederen per inwoners ingezameld: 11 kilogram. In Oostende ligt het cijfer net boven de 6 kilogram.

Extra ruimte

De Kringwinkel Kust heeft die extra ruimte ook nodig. “In de Karperstraat komt alles samen: de producten die mensen naar onze verschillende filialen brengen, worden naar de centrale site vervoerd. Ook de goederen van huis-aan-huisophalingen komen hier terecht. En tot slot komen producten ook van het containerpark en wordt textiel bij mensen thuis opgehaald en naar hier gebracht. Op onze centrale locatie worden alle goederen gesorteerd, nagekeken en eventueel hersteld. Eens dat proces achter de rug is, worden van hieruit de winkels bedeeld. We maken er een punt van om elke dag nieuwe producten in onze verschillende winkels aan te bieden. Klanten verwachten dat ook – sommige liefhebbers komen zelfs meerdere keren per dag langs.” Een derde van alle ingezamelde goederen zijn meubels. Huisraad en vrije tijdartikelen maken zijn elk goed voor een achtste van het totaal.

110 medewerkers

De Kringwinkel Kust is een belangrijke werkgever. Gemiddeld werken er zo’n 110 personen van zowat twintig verschillende nationaliteiten. “Tien jaar geleden waren er ‘maar’ veertig mensen aan de slag”, vervolgt Herremans. “We zijn een belangrijke partner in de sociale tewerkstelling. Van de vijftig vaste medewerkers zijn er 35 doelgroepmedewerkers. Dat zijn mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt die door de VDAB worden doorverwezen. En nog eens vijftien mensen zijn hier actief binnen de reguliere tewerkstelling dus. Ook mensen via brugprojecten, stagiairs en natuurlijk onze vrijwilligers helpen de Kringwinkel groeien. De nieuwe locatie maakt het voor iedereen ook een stuk aangenamer werken. Hier hebben we ook een gezellige buitenruimte en cafetaria. Kortom: hier hebben we ruimte voor zowel onze medewerkers als alle goederen.” Op zaterdag 19 oktober is er Dag van de Kringwinkel. Iedereen kan dan tussen 13 en 16 uur kennismaken met de werking bij een hapje en drankje. Alle info: www.dekringwinkel.be/kust of 059/50.90.97.