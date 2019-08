Korpschef is insinuaties van politiegeweld beu. “Er werd geen enkele klacht ingediend bij Comité P” Leen Belpaeme

27 augustus 2019

11u29 0 Oostende De Oostendse politie kwam afgelopen zomer op sociale media twee keer in het oog van een storm terecht na uitgelopen vechtpartijen op fuiven. Op sociale media werd de politie beticht van overmatig politiegeweld. Na het Breakwater Festival op 20 juli werd er echter nooit een officiële klacht ingediend bij Comité P. Korpschef Philip Caestecker hield een emotioneel betoog op de gemeenteraad waarbij hij bekend maakte dat 29 politiemensen afgelopen zomer gewonden raakten na geweld.

De vele reacties rond vermeend politiegeweld op sociale media nam korpschef Philip Caestecker van de gemeenteraad maandagavond gebruik om de puntjes op de i te zetten. John Crombez interpelleerde naar de twee gebeurtenissen die voor heel wat commotie hebben gezorgd. Het gaat over Breakwater festival dat ontspoorde op 20 juli en recent waren er ook vechtpartijen na Lust in de Lounge. “Ik ga uitgebreider reageren dan ik doorgaans gewoon ben. Wij konden ook lezen wat er op sociale media gezegd werd. Dat zorgt voor veel ongenoegen en frustratie binnen het korps. Er wordt veel op Facebook gegooid tegenwoordig en alles wordt al te gemakkelijk voor waar aangenomen”, zei de Korpschef. Na het eerste incident deed rapper Skumic zijn beklag over het optreden van de politie en hij dreigde om naar Comité P te stappen. “Tot op heden is er geen enkele klacht binnengekomen. Niet bij ons en niet bij Comité P. Wij hebben weliswaar door de grote media-aandacht zelf een onderzoek ingesteld. Onze officier van intern toezicht heeft 120 filmpjes van de avond vier keer bekeken en hij vond geen enkele aanwijzing dat er buitensporig geweld zou gebruikt zijn. Soms moet er, zoals in de wet toegelaten wordt, dwang gebruikt worden om een situatie onder controle te krijgen zodat er geen verdere gewonden gevallen.” Het tweede incident vond plaats na een fuif van Lust. “Er waren tijdens een eerdere fuif zware slagen en verwondingen toegebracht bij iemand die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wij hebben daarop beslist om in het daaropvolgend event aanwezig te zijn met politiemensen in burger. Zo konden we openlijk druggebruik en geweldpleging vaststellen. Er was ondermeer een zware vechtpartij waarbij een man en zijn vriendin in het ziekenhuis werden geslagen. Aan het einde van de avond waren ook vier politiemensen gewond, maar daarover lees je niets op sociale media. Ook hier werd correct opgetreden om erger te vermijden. Als toch zou uitkomen dat iemand in de fout is gegaan, ben ik de eerste om op te treden. Op de filmpjes die op sociale media circuleren kan je echter niets zien.”

De korpschef had het duidelijk moeilijk met de perceptie rond zijn korps die er een drukke zomer heeft op zitten. “In totaal hebben wij tussen 1 juli en 20 augustus 8391 meldingen binnengekregen, dat zijn er 164,5 per dag of 6,8 per uur. In totaal ging het om 6059 interventies met op de topdag om de zes minuten een interventie waarbij onze ploegen ter plaatse gaan. In totaal werden 29 politieagenten het slachtoffer van geweldpleging. We hebben één inspecteur die al twee jaar werkonbekwaam is nadat ze in elkaar werd geklopt, maar ook daar leest u niets over op sociale media.”

De criminaliteit in Oostende ligt in Oostende overigens niet veel hoger dan aan de rest van de kust. Oostende is goed voor zo'n 30 procent van alle processen-verbaal aan de kust, Nieuwpoort, Koksijde en De Panne niet meegerekend. “Als je weet dat Oostende veruit de grootste stad is aan de kust, dan valt dat goed mee. De cijfers voor deze zomer zijn ook niet opvallend hoger dan andere jaren. In 2017 waren er in de zomermaanden 1079 feiten, in 2018 901. Dit jaar gaat het voorlopig om 868 feiten. Het zwaarste incident was de schietpartij in het station van Oostende”, geeft Caestecker nog mee.