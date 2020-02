Koren zingen 2.000 euro bijeen tegen armoede Leen Belpaeme

25 februari 2020

07u40 0 Oostende Vijf Oostendse koren zongen op 8 december samen in de Sint Janskerk op het concert ‘Koren op weg naar Kerst’. Dankzij deze samenwerking kon 2.000 euro geschonken worden aan vzw Col.Sol, een armoedeorganisatie die wekelijks een duizendtal voedselpakketten uitdeelt aan mensen in nood.

“Een op de drie kinderen groeit op in armoede en er worden maandelijks duizenden voedselpakketten uitgedeeld. De armoedeorganisatie Col.Sol kan best een duwtje in de rug gebruiken na de recente inbraken”, zegt Marianne Aspeslagh, voorzitter van de koren Aimée Thonon, Canta Fideles en kinderkoor Kolibrie. De vertegenwoordigers van de vijf koren overhandigden de cheque aan Tiny Dewulf en Dominique Degraeve, de drijvende krachten achter vzw Col.Sol.