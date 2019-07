Kopschopper in cel na vechtpartij op Ostend Beach: slachtoffer verkeerde even in levensgevaar Siebe De Voogt

19 juli 2019

16u37 0 Oostende Een 28-jarige man uit het Noord-Franse Croix zit in de cel na een zware vechtpartij zaterdag op het festival Ostend Beach. L.O. schopte daarbij een man uit Sambreville tegen het hoofd. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar.

De Noord-Fransman raakte zaterdag samen met zijn neef in een discussie verwikkeld voor de ingang van Ostend Beach. Op camerabeelden is te zien hoe L.O. tegen het hoofd schopt van het slachtoffer, dat op dat moment op de grond lag te worstelen met de neef van zijn belager. De toestand van de man uit Sambreville bleek meteen zorgwekkend. Hij werd met een levensbedreigend hersenletsel overgebracht naar het ziekenhuis, maar was snel aan de beterhand. Volgens het Brugse parket mocht hij zelfs diezelfde dag nog naar huis. L.O. werd in de boeien geslagen en aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Ook zijn neef werd opgepakt, maar mocht na verhoor beschikken. Hij beweerde dat hij zich enkel verdedigde tegen het agressieve gedrag van het slachtoffer. O. verscheen vrijdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. Die verlengde zijn aanhouding met een maand.