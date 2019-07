Koppeltje (20) uit zee gered door brandweer na late zwempartij Bart Boterman

08 juli 2019

14u17 8 Oostende In Oostende is zondagavond rond 22.15 uur een koppeltje uit zee gered na een late zwempartij. Ze kwamen in de problemen door de stroming. De brandweer kon hen aan boord van een zodiac trekken. Het koppeltje kwam er met de schrik vanaf, maar krijgt mogelijks wel nog een GAS-boete en de factuur van de brandweer.

Een getuige op het strand, ter hoogte van het casino, belde rond 22.10 uur de hulpdiensten omdat er twee mensen in moeilijkheden verkeerden in zee. Eerder waren ze samen in het water gegaan, maar ze werden steeds kleiner en raakten niet terug. “De procedure drenkeling werd in gang gezet. De reddingshelikopter NH90 vertrok vanuit de luchtmachtbasis in Koksijde, de scheepvaartpolitie zette koers richting de opgegeven locatie en de brandweer vertrok met een zodiac naar het strand. Ook de ziekenwagen en onze patrouilles gingen ter plaatse”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. De scheepvaartpolitie bevond zich niet meteen in de buurt. De brandweer was als eerste ter plaatse. “Ze lieten de zodiac te water en konden de twee drenkelingen vrij snel lokaliseren. Ze werden opgevist en verkeerden in goede gezondheid”, aldus Allary.

Het gaat om twee twintigjarigen uit Kruisem en Maarkedal die in Oostende vertoefden. Ze waren voor een nachtelijke zwempartij vertrokken, maar hadden de kracht van de zee kennelijk onderschat. Na een korte check-up in de ziekenwagen en een verklaring konden ze beschikken. “Maar mogelijks volgt wel nog een GAS-boete tot 250 euro. Zwemmen buiten de uren waarop de strandredders aanwezig zijn, is verboden. Dit bewijst opnieuw hoe gevaarlijk het is. Ook de brandweer kan nog een factuur sturen voor de reddingsactie”, voegt de commissaris nog toe.