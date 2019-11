Koppel dronken uit het verkeer gehaald door patrouille Mathias Mariën

13u00 0 Oostende De politie van Oostende heeft vrijdagnacht even voor 2 uur een Mercedes uit het verkeer gehaald die opviel door gevaarlijk rijgedrag langs de Verenigde Natiënlaan.

Bij controle werd vastgesteld dat het voertuig bestuurd werd door een 40-jarige dame uit Brugge. De passagier was haar 53-jarige echtgenoot. Beiden hadden te diep in het klas gekeken en vertoonden duidelijke tekenen van openbare dronkenschap. Tijdens de controle was de man tevens weerspannig. Beiden werden overgebracht naar het bureel. De vrouw blies positief, waarna het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken werd voor de duur van 15 degen. Beiden dienden enkele uren door te brengen in de cel tot ze terug nuchter waren.