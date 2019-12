Koppel blijft langer in de cel voor mensenhandel in prostitutiemilieu Siebe De Voogt

17 december 2019

15u26 8 Oostende Een 28-jarige vrouw en haar 36-jarige vriend blijven een maand langer in de cel op verdenking van mensenhandel en de exploitatie van prostitutie. Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdagmorgen beslist. Het koppel zou prostituees in Oostende en Lede hebben uitgebuit, maar ontkent dat met klem.

Het team mensenhandel van de lokale recherche in Oostende kreeg de man en vrouw in het vizier bij reguliere controles op internetprostitutie. De speurders zochten via de advertentiewebsite Redlights.be naar slachtoffers van uitbuiting en troffen bij een controle in augustus twee ladyboys aan in Oostende. Ook in een bar in het Oost-Vlaamse Lede werden ladyboys aangetroffen. In een pand langs de Zwaluwenstraat in Oostende werden dan weer twee Nigeriaanse meisjes en een shemale uit Colombia ontdekt. De vermeende slachtoffers konden gelinkt worden aan de twee verdachten. Zij verhuurden appartementen aan hoofdzakelijk Nigeriaanse prostituees, die hen 50 euro huur per dag betaalden. Volgens de verdediging waren de kamers perfect in orde en waren er helemaal geen problemen met de werkomstandigheden van de prostituees. Ze betwisten dan ook dat er sprake is van mensenhandel.