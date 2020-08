Kop-staartaanrijding met vijf betrokken auto’s in Torhoutsesteenweg Bart Boterman

12 augustus 2020

12u05 5 Oostende Langs de Torhoutsesteenweg in Oostende, ter hoogte van fitnesscentrum Basic Fit, is woensdagmorgen iets over 11 uur een ongeval gebeurd waarbij vijf voertuigen betrokken raakten. Het gaat om een kop-staartaanrijding.



Het ongeval gebeurde in de richting van centrum Oostende. Het eerste voertuig ging in de remmen, waarop nog vier auto’s in elkaars achterste reden. Er vielen geen gewonden. De ene wagen is al zwaarder beschadigd dan de andere. Ook een auto van Basic Fit was betrokken in het ongeval. De politie kwam ter plaatse met signalisatie en leidde het verkeer via de strook voorbehouden voor de bussen. De politie stond ook in voor de vaststellingen voor de verdere afhandeling bij de verzekeraars.