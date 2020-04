Koor ‘Voxination’ verlicht de coronamiserie met mooie a-capellaversie van ‘Stand by me’ Timmy Van Assche

13u37 0 Oostende Het vijfkoppige a-capellakoor Voxination, met allemaal leden uit onze regio, brengt in deze bizarre coronatijden een leuke versie van het bekende nummer ‘Stand by me’.

Het nummer is oorspronkelijk ingezongen in 1961 door de Amerikaanse soulzanger Ben E. King, de artiestennaam van Benjamin Earl Nelson. Vooral de hoopvolle boodschap van het lied blijft tot op vandaag wereldwijd bekoren. Reden te meer dus voor de dames en heren van Voxination om het liedje a capella in te zingen. Sammy Jo Logghe en Bart Van Synghel uit Torhout, Nele Fiers uit Handzame, Piet Soete uit Oostende en Lien Blomme uit Ichtegem verlichten op geheel eigen wijze de miserie met hun zang. Omdat bijeenkomsten - en dus ook repetities - op vandaag uit den boze zijn, losten de zangers dat euvel handig op via een videoconferentie. Dat leverde meteen ook een geestig clipje op.

Meer info over de zangkunsten van het vijftal vind je op .www.voxination.com.