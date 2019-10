koor Gaudia Canticorum neemt deel aan Koren onder de Toren Leen Belpaeme

10 oktober 2019

19u42 0 Oostende Het is razend druk voor koor Gaudia Canticorum. Na optredens op het Paulus Kleintje, de Paulusfeesten en de Vrije-Tijdsmarkt zijn ze ook te horen bij Koren onder de Toren in de St Rikierskerk in Bredene op 13 oktober.

Het evenement Koren onder de Toren is dit jaar al aan zijn vierde editie toe. Telkens opnieuw kan hier op een zeer ruim en trouw publiek gerekend worden en Gaudia Canticorum twijfelde dan ook geen moment toen het uitgenodigd werd om dit jaar ook deel uit te maken van het concert. Al bijna drie decennia draait Gaudia mee in het culturele leven van Oostende en omgeving. Wat begon als een kerkelijk jongerenkoor is uitgegroeid tot een vierstemmig volwassenenkoor dat een heel veelzijdig repertoire heeft uitgebouwd. Geen enkel genre wordt uit de weg gegaan. De klemtoon ligt op lichte muziek die bij jong en oud goed in het oor ligt: pop, chanson, musical, filmmuziek, … het kan allemaal. Af en toe wordt zelfs een zijsprongetje naar de wereld van de operette gemaakt zoals kan blijken uit de deelname aan Wiener Bonbons en Berliner Bollen, een operettenamiddag in de St Janskerk, Oostende op 1 december. Wie benieuwd is hoe bij Gaudia gewerkt wordt, is steeds welkom op een repetitie op vrijdagavond vanaf 19.30u in de Sint-Franciscuskerk.