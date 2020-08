Konterdambruggen twee weken afgesloten voor betonherstellingen Leen Belpaeme

28 augustus 2020

07u39 1 Oostende Vanaf maandag 7 september starten in opdracht van Maritieme Toegang betonherstellingen onder de twee Konterdambruggen, in de volksmond beter gekend als de Blauwe Bruggen, in Oostende. Indien de weersomstandigheden het toelaten zullen de werken uiterlijk tegen 18 september gedaan zijn.

Er moeten noodzakelijke betonherstellingen uitgevoerd worden onder beide bruggen. De werken gebeuren in opdracht van Maritieme Toegang. Door de aard van de werken moeten beide bruggen in geopende positie staan gedurende de volledige duur van de werken. Vanaf maandag 7 september tot en met vrijdag 18 september is er zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsverkeer dus géén doorgang. Het gemotoriseerde verkeer kan de plaatselijk aangegeven omleiding volgen via de Vergunningenstraat/Sloepenstraat. Dit is de normale omleiding als de bruggen open staan. Automobilisten kunnen ook de omleiding volgen via de A10, afrit Zandvoorde, Stationsstraat en N358 Oudenburgsesteenweg. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de N34 Slijkensesteenweg en Konterdamkaai.

De werken starten maandagochtend 7 september en zullen uiterlijk tegen 18 september afgerond zijn, op voorwaarde dat het weer geen spelbreker is.