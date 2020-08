Komt het weer goed met de kust? Wij vroegen het aan 10 prominente bewoners uit 10 badplaatsen: “Aan massatoerisme hebben wij geen boodschap”

Oostende

Het wordt geen zomer als een ander, schreven we midden april. Oostends burgemeester Bart Tommelein had net zijn strandpas gelanceerd en de discussie over wat wel en wat niet zou kunnen, kwam op gang. Het was een zeebriesje in vergelijking met de orkaan aan meningen die sinds zaterdag op ons afkomt. Vóór de coronazomer lieten we tien kustbewoners aan het woord: tien uiteenlopende, maar interessante meningen. Nu gaan we terug naar het ‘kustpanel’. Hoe gaan we de problemen van de grootstad, in de zomer ook die van de kust, aanpakken? En hadden we hallucinante taferelen zoals zaterdag in Blankenberge kunnen vermijden?