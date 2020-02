Komt grootste Vespa-evenement ter wereld naar Oostende? Timmy Van Assche

09 februari 2020

01u00 0 Oostende Als het van Vespa Club Oostende (VCO) afhangt, vinden in 2023 de jaarlijkse Vespa World Days plaats in Oostende. VCO-voorzitter Manu Mommerency deelde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging mee een dossier te zullen indienen om de organisatie van het grootste wereldwijde Vespa-event naar onze kust te halen.

De Vespa World Days, het grootste treffen ter wereld voor liefhebbers van de iconische bromfiets, wordt afwisselend in en buiten Europa georganiseerd. Dit jaar is het Indonesische Bali aan de beurt, volgend jaar organiseert Vespa Club Zwitserland het evenement in Interlaken. Voor 2022 werd Canada genomineerd. “Als het van VCO afhangt, vervolledigt Oostende dat rijtje in 2023", zegt Mommerency. “Met de organisatie van de Belgian Vespa Days in 2014 heeft VCO zich op de kaart geplaatst als een club die van aanpakken weet. We hebben al vaker gezegd dat we nu niet anders konden dan voor de World Days te gaan. (knipoogt) Al was dat misschien voor de grap. Toch is het idee blijven rijpen binnen het bestuur en nu hebben we de knoop doorgehakt: we stellen ons effectief kandidaat bij de Vespa World Club.”

Steun van de stad

“Uiteraard hebben we voordien alles afgetoetst met het stadsbestuur, want een dergelijk evenement heeft een serieuze impact op je stad op vlak van mobiliteit en toerisme”, vervolgt de voorzitter. “We spreken al snel over meer dan 5.000 Vespa’s die naar onze stad zouden komen. Zowel de burgemeester, de schepen van mobiliteit als Toerisme Oostende steunen onze kandidatuur”, maakt Mommerency zich sterk. “We denken dan ook dat we een sterk dossier hebben om daadwerkelijk de organisatie toegewezen te krijgen.”

Onvergetelijke ervaring

Hoewel de club al enige ervaring heeft in het organiseren van evenementen, zijn de World Days van een andere grootteorde, beseft de VCO-voorzitter. “Een treffen van die omvang, dat organiseer je niet alleen. We hebben in onze stuurgroep, naast de bestuursleden, enkele mensen die kunnen bogen op een ruime expertise. Bovendien zullen we ook de bevriende clubs uit de regio aanspreken om ons te helpen en alles in goede banen te leiden. 2023 lijkt nog veraf, maar die 41 maanden zullen we nodig hebben om alles, samen met onze partners en de stad, tot in de puntjes voor te bereiden. We zullen onze gasten, die uit alle hoeken van de wereld zullen komen om Oostende en het hinterland per Vespa te ontdekken, een ervaring bieden die ze niet snel zullen vergeten.”