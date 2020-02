Komt er nog een bordeel in Hangaar I? Leen Belpaeme

14 februari 2020

12u05 0 Oostende Tijdens de vorige legislatuur werd een overeenkomst afgesloten met een private investeerder voor een nieuwe invulling voor Hangaar I. Naast een stadsbrouwerij was het meest opvallende onderdeel van de nieuwe site dat er ook plaats voorzien werd voor raamprostitutie of een miniversie van Villa Tinto in Antwerpen. Toenmalig burgemeester Johan Vande Lanotte wilde zo de prostitutie weghalen uit het Hazegras en de wijk opwaarderen.

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid zou nu echter vastgesteld hebben dat het dossier niet in orde is. Het stadsbestuur wil hierover geen enkele commentaar geven. We kunnen daaruit opmaken dat er een juridisch dispuut in de maak is tussen de private ontwikkelaar en het stadsbestuur. Officieel gaf schepen Björn Anseeuw de voorbije maanden altijd mee dat het plan zou doorgaan zoals gepland. Dat is nu niet meer zo zeker, het is dan ook afwachten wanneer er eindelijk een nieuwe invulling komt voor het vervallen pand in de haven van Oostende. In het verleden was hier een fuifzaal en een discotheek in gevestigd. Er waren de voorbije jaren heel wat ideeën voor een nieuwe invulling, maar de plannen voor een megabordeel sprongen natuurlijk in het oog.