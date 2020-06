Komst van Qmusic naar Maria Hendrikapark doet dierenasiel wenkbrauwen fronsen: “Geen enkel overleg geweest” Timmy Van Assche

13 juni 2020

13u57 17 Oostende Vanaf 6 juli komt Qmusic zes weken lang radio maken vanuit het Maria Hendrikapark, ook gekend als ’t Bosje. Er komen onder meer live-optredens. De verbazing bij het dierenasiel Blauw Kruis van de Kust, dat op minder dan 200 meter van de uitzendlocatie ligt, is echter groot. “Op geen enkel moment is er communicatie geweest tussen ons en de stad”, reageert asielvoorzitter Fabrice Goffin.

De komst van Qmusic naar Oostende is intussen een gewoonte geworden. Normaal zendt de radiozender uit van op het strand met haar Q Beach House. Door de coronacrisis werd aan een alternatief plan gesleuteld en kwam Qmusic samen met het stadsbestuur met een nieuwe locatie op de proppen. In het Maria Hendrikapark, op het open veld naast de watertoren aan de ‘grote lac’, zal zes weken lang de Q Hotspot neerstrijken. Op dinsdag worden er filmavonden gehouden, op vrijdag livemuziek en luisteraars kunnen ook een overnachting in het grote stadspark winnen.

Verbaasd

Maar de bekendmaking van de komst van Q Music deed het dierenasiel Blauw Kruis van de Kust raar opkijken. “Een van onze medewerkers vernam het nieuws via de radio”, vertelt Fabrice Goffin van het dierenasiel. “De stad heeft ons op geen enkele manier betrokken of geraadpleegd, terwijl wij op een goeie honderd meter van de evenementlocatie liggen en een maatschappelijke rol vervullen. We staan versteld.” Toch is het niet de eerste keer dat er in ’t Bosje op dezelfde plaats evenementen plaatsvinden. “In het verleden was er altijd duidelijk overleg. Neem nu met Theater Aan Zee bijvoorbeeld. Zij kwamen slechts voor enkele dagen in het stadspark voor een handvol voorstellingen. Toch werden wij, ondanks de beperkte omvang, al zes weken op voorhand uitgenodigd en betrokken bij de aanpak. Dat is nu niet het geval geweest bij een evenement dat groter is en langer duurt.”

Begrip, maar…

“Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik begrijp hoe belangrijk Q Music als partner van de stad is. En als zelfstandige (Goffin is medezaakvoerder van ZoraBots, red.) zie ik er ook het belang van in om de lokale economie te doen heropleven”, zegt Goffin. “Er zijn nu eenmaal ook mensen die naar Oostende komen voor de rust. Het stadspark is één van de laatste centrale plekjes waar heel wat (oudere) mensen komen onthaasten, wandelen, sporten of genieten van de stilte. De komst van de radiozender en de vele decibels zetten dit serieus onder druk. Dan is er natuurlijk ook de impact op de fauna en flora van ’t Bosje. Eendjes en ganzen met hun kuikens, konijnen met hun kleintjes: bij het welzijn van dieren wordt niet stilgestaan. Wat met de vissers die hier in stilte komen ontspannen? Ook daar wordt niet bij stilgestaan. Ik wil zelfs de belangen van ons dierenasiel als laatste in het rijtje zetten, ook al is geluidsoverlast een extra stressfactor bij de dieren. ’t Bosje gaat nu al gebukt onder drank- en druggebruik, en rondslingerende blikjes en glazen flessen tussen de struiken. Ik weet dat er bij de Q Hotspot geen horeca komt, maar de komst van extra volk zal die problematiek niet verbeteren - integendeel. Was de Velodroom of Fort Napoleon bijvoorbeeld geen beter alternatief? Bij alle bedenkingen blijft toch het gebrek aan communicatie ons verbazen.”

Evenementenweide

Los van de bedenkingen bij het dierenasiel uit ook oppositiepartij Sp.a – Stadsmakers uit haar bezorgdheid. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) reageert. “Toch even benadrukken dat Qmusic hier radio zal maken en geen fuiven zal organiseren. De gelijkenis met het Q Beach House gaat niet op. Er wordt niet constant lawaai gemaakt en het aantal publiek is beperkt tot 200 personen. We kozen er net voor om evenementen te spreiden en geen grote massabijeenkomsten te houden. Qmusic had zelf de communicatie over de bekendmaking in handen, intussen heeft ook de dienst Toerisme met het asiel contact opgenomen. De locatie van de radiozender is ook wel een stukje verwijderd van het asiel. Bovenal wil ik benadrukken dat de groene zone officieel als evenementenweide is ingevuld in één van de vorige legislaturen bij de heraanleg van het stadspark. Het Maria Hendrikapark is ook geen natuurgebied, maar een publiek park.”