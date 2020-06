Komisch talent krijgt extra kansen met Comedy Oostende: “Publiek snakt meer dan ooit naar comedy” Timmy Van Assche

19 juni 2020

12u11 0 Oostende Goed nieuws voor de liefhebbers van een stevige billenkletser. Oostendenaars Dimitri Vierstraete en Mohsin Abbas komen met een nieuw initiatief op de proppen om het ‘kleinere’ comedycircuit te promoten: Comedy Oostende. “Na surreële lockdownperiode snakken mensen meer dan ooit naar comedy”, vertellen ze.

De twee kompanen zijn geen onbekende in de evenementenwereld. Dimitri Vierstraete is al zowat achttien jaar actief in de wereld van animatie en entertainment. Hij runt ook zijn eigen evenementenbureau, Injabulo Events. “Daarmee organiseer ik straattheater, animatie-acts, improvisatietheater of pakweg sinterklaasoptredens. Zo stond ik op vraag van het Economisch Huis in een matrozenpakje in het stadscentrum, om bezoekers welkom te heten”, zegt Dimitri. “Verder doen we ook aan workshops improvisatietheater, presentatietechnieken en omgang met klanten.” En dan is er stand-upcomedian Mohsin Abbas, die al verschillende prijzen en ereplaatsen in het circuit wist te strikken. Eind vorig jaar nog pakte hij uit met zijn eerste eindejaarsconference met de focus op Oostende. Hij was onlangs ook te zien in het tv-programma Iedereen Beroemd in de rubriek ‘De klaagmuur’.

Keurmerk

De twee gaan samenwerken om het nieuwe label Comedy Oostende op te richten. “Hiermee wil Injabulo Events een keurmerk creëren voor comedy en zelf organisator zijn van comedy-events in en rond Oostende", geef Dimitri aan. “We willen lokaal talent de kans geven om zich te ontwikkelen door op te treden in een kleinere setting, maar onder ideale omstandigheden.”

In Oostende zijn er weinig plaatsen waar het ‘klein circuit’ kansen krijgt Mohsin Abbas

Grote vraag

Moshin juicht het project toe. “Er zijn maar weinig plaatsen in Oostende waar het zogenaamde ‘klein comedycircuit’ kansen krijgt. Het Kursaal en De Grote Post zijn prachtige zalen, maar zijn enkel voor grote namen weggelegd. Vroeger had je nog comedycafé De Rid’O, maar dat is spijtig genoeg gestopt. Ik had het genoegen om er eind vorig jaar vier keer voor een uitverkochte zaal te mogen optreden. Nu, comedians treden regelmatig in de regio op, maar te weinig in Oostende. Zelfs ik moet meestal een eindje rijden om op te treden. En toch: de vraag naar comedy is groot, zeker na de periode van lockdown.”

De Klisse

Een eerste optreden staat gepland op donderdag 9 juli in zaal de Klisse in de Vredestraat 37. Mohsin Abbas zelf bijt de spits af en brengt met Kevin Descheemaecker en Kevin Pottier bevriende komieken mee. “De zomer is voor comedians normaal gezien een rustige periode. Toch komen de boekingen nu vlotjes binnen. Gelukkig maar, want sinds het begin van de lockdown zag ik een stuk of twintig optredens wegvallen. Voor de meeste shows is wel een nieuwe datum gevonden, maar toch”, zegt Mohsin. “Zaal De Klisse zal regelmatig, maar lang niet altijd het decor van de comedy-avonden vormen. De zaal is niet té groot en erg gezellig.”

De avond start om 20 uur, een ticket kost 9 euro. Alle info: www.injabulo-events.be.