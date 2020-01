Komiek Piv Huluv valt in de prijzen met voorstelling 'De allereerste keer’ Timmy Van Assche

06 januari 2020

20u40 0 Oostende Stand-upcomedian Piv Huluv heeft de twaalfde editie van kindertheaterfestival Spekken in Gent op zijn naam gezet. Zo begint het nieuwe jaar voor de Oostendenaar alvast uitstekend.

De show ‘De allereerste keer’ viel in de prijzen in de leeftijdscategorie 8- tot 12-jarigen. Voor Piv - de artiestennaam van Jan Catrysse - is zijn vierde jeugdproductie in twaalf jaar. De show is de opvolger van het zeer succesvolle ‘Commissaris Piv’, dat over kinderrechten gaat en nog steeds gespeeld wordt. Het is de eerste keer dat de alom gerespecteerde en bejubelde komiek ook daadwerkelijk in de prijzen valt. “Het fijne en het bijzondere is dat de prijs wordt uitgereikt door kinderen. Dat zij mij kiezen uit 34 producties wijst erop dat ze de voorstelling bijzonder waarderen. Veel mooier kan het niet zijn, ik voel mij zeer vereerd”, laat Piv weten. De voorstelling viel enorm in de smaak van de tienkoppige kinderjury, die kwistig vijf sterren rondstrooide. “Erg tof”, “fantastische interactie met het publiek”, “een prettige voorstelling met mooie en/of grappige oneliners” waren de meest voorkomende omschrijvingen. De jury vond de gelaagdheid waardoor de voorstelling zowel voor kinderen als voor de volwassenen een boeiend kijkstuk is, een absolute meerwaarde. Als prijs kreeg de komiek zowaar een snoeptaart toegestopt.

‘De allereerste keer’ gaat over de groei naar zelfstandigheid met de nodige mislukkingen en overwinningen. Het gaat letterlijk en figuurlijk over de eerste allereerste keren in het leven van een kind: voor het eerst alleen thuis, de allereerste nieuwjaarsbrief schrijven, de eerste spreekbeurt, het eerste telefoongesprek, voor de eerste keer zelf boodschappen doen of de eerste zoen. Op zaterdag 15 februari om 20 uur is er een gezinsvoorstelling in cultuurcentrum De Branding in Middelkerke.

Piv Huvluv is overigens de enige stand-upcomedian in Vlaanderen die naast zijn avondvullende shows voor volwassenen ook voor kinderen van de lagere school en hun familie theater maakt. Alle info: www.pivhuvluv.be.