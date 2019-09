Komiek en gemeenteraadslid Mohsin Abbas werkt

aan eindejaarsconference: “Ik lach met alles, ook

met eigen partij” Timmy Van Assche

04 september 2019

17u50 0 Oostende D’Ostensche Conference. Zo heet de allereerste eindejaarsshow van komiek Mohsin Abbas (31). Het optreden vindt plaats in comedycafé Rid’O op 20 december. “Er valt zo veel over onze stad te vertellen, dat je er een hele show mee kan vullen”, vertelt Abbas, die ook gemeenteraadslid is voor sp.a-stadsmakers. “Maar ik lach met alles en iedereen - ook met mijn eigen partij.”

Het gaat hard voor Mohsin. Naast zijn job bij Flanders Investment & Trade bouwt hij zijn carrière in de stand-upcomedy verder uit. “Om je een idee te geven: onlangs mocht ik optreden in het Bredense Staf Versluyscentrum voor zo’n 400 scheidsrechters en leden van de Belgische voetbalbond tijdens een congres. En ik mocht ook in Waregem Expo optreden voor maar liefst 1.700 bezoekers tijdens Nacht van de Humor, waar ook Piv Huvluv, Jens Dendoncker en Bas Birker mee op het podium stonden.” Eerder dit jaar werd hij ook tweede in de Lunatic Comedy Award, een prestigieus concours in Gent. In september staan er zeven solo-optredens gepland en nog eens drie shows met het collectief Jong & Ongeschoren.

Lachen met alles en iedereen

Op vrijdag 20 december om 19 uur pakt Mohsin uit met een volledig nieuwe show van zowat anderhalf uur: D’Ostensche Conference. “De naam is alvast een knipoog naar de jaarlijkse Ostensche Revue”, zegt de komiek. “De show gaat over verschillende gebeurtenissen in Oostende van dit jaar. Weet je, er gebeurt zodanig veel in onze stad - positief en negatief - dat je er een hele avond mee kan vullen. Oostende bruist, hier valt altijd iets te beleven. Denk maar aan de intrede van de deelsteps, de hetze rond het gestolen ‘lachend kakje’ en - natuurlijk - de politiek. Als Oostendenaar en raadslid zit ik op de eerste rij en heb ik Oostende ook zien veranderen. Maar het is niet omdat ik lid ben van sp.a-stadsmakers dat ik mijn eigen partij ga sparen, integendeel. Ik lach met alles en iedereen en ga echt niet de hele avond over politiek praten - ik sta als komiek op de planken, niet als gemeenteraadslid. Zo komt ook de geschiedenis van Oostende aan bod en ons taalgebruik. De hele opvoering zal in het plat Oostends gebeuren, trouwens.” Collega-komiek en beatboxer Kjen Descheemaecker uit Ieper, die samen met Bruggeling Jarno Boone en dus ook Mohsin Jong & Ongeschoren vormt, wordt sidekick van dienst.

Intereactie

Decor van het optreden is comedyclub Rid’O op het Leopolod I-plein. Het aantal zitplaatsen is beperkt tot zeventig toeschouwers, wat betekent dat het een intieme show wordt. “Daarbij is interactie van héél groot belang. In een grote zaal spreek je als het ware in een donkere, immense ruimte. Maar in een kleine club als Rid’O moet je echt een klik met het publiek maken. En dat is precies wat we hier zullen doen. Klank en beeld spelen hierbij ook een rol. Het wordt hoe dan ook een atypische stand-upcomedyavond.”

Uitverkocht?

Olivier Declercq, eigenaar van Rid’O, smeedde samen met Mohsin het plan om de conference te houden. “De zaak bestaat nu drie jaar en in al die tijd zijn al heel wat mooie namen de revue gepasseerd, zoals Han Solo, Jens Dendoncker, Freddy De Vadder, Lukas Lelie en William Boeva. Elke maand doen we hier een ‘open mic’, een vrij podium voor talentvolle artiesten. Twee jaar geleden kwam Moshin hier een try-out spelen en raakte ik gecharmeerd. We hopen alvast op een uitverkochte zaal. Als de formule een succes blijkt te zijn, maken we er een jaarlijkse traditie van”, besluit Olivier. Het optreden begint om 20 uur op 20 december. Kaarten kosten 12 euro en zijn beschikbaar bij Rid’O op het Leopold l plein 1.