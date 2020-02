Koen smijt zich na een militaire carrière op zijn schilderijen Leen Belpaeme

26 februari 2020

19u02 0 Oostende In Expo 18 kan je momenteel een tentoonstelling bezichtigen van Koen De Clercq. Hij woont sinds kort terug in België na een jarenlange carrière als militair in het buitenland. Die carrière zette een rem op zijn ambities om te schilderen, maar ze boden ook een mooie inspiratiebron. Hij schildert de prachtige stranden van de Oostkust van de VS, maar ook de Belgische stranden bieden voldoende inspiratie.

Koen De Clercq maakte zijn eerste olieverfschilderij op 10-jarige leeftijd. “Ik maakte de grote schilderijen na met plakkaatverf, maar dat gaf natuurlijk niet het gewenste resultaat. Ik mocht uiteindelijk van mijn ouders naar het academiekotje in Kortrijk om mijn eerste materialen te kopen en op mijn tiende maakte ik mijn eerste olieverfschilderij. Ik was vooral geïnspireerd door de Vlaamse meesters zoals Bruegel en Rubens. Ik ben uiteindelijk naar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten gegaan in Kortrijk tot mijn 15de. Ik heb toen beslist om te starten in de kadettenschool en de combinatie werd te moeilijk. Er bleef weinig tijd over om te tekenen en te schilderen”, vertelt De Clercq. Hij zou uiteindelijk 16 jaar in het buitenland verblijven. “Tijdens mijn loopbaan bleef er weinig tijd over om te schilderen, maar mijn verblijf in de VS was ook een goeie leerschool. In mijn verlofperiodes kon ik workshops volgen en er zijn heel wat kunstenaars aan de Oostkust actief. De klare lucht van de regio bleek ook een mooie inspiratiebron.” Sinds september is Koen terug in België en heeft hij zich opnieuw dicht bij de zee gevestigd. “Ik kan me nu voor het eerst volledig concentreren op mijn kunst. Ik heb in de VS twee keer kunnen tentoonstellen, maar nu toon ik voor het eerst mijn werk in België. Ik blijf aangetrokken door de prachtige kleuren en het klare licht-en wolkenspel van de East Coast. Het voordeel is dat we zo altijd een zeezicht hebben ook al wonen we niet aan de zee. Toch vind ik ook de mistige herfst en winterlandschappen van België boeiend.” Koen leerde zichzelf de nodige technieken aan en wil die kennis nu ook doorgeven. “Na meer dan 40 jaar heb ik wel een en ander van kennis dat ik kan bijbrengen aan mensen die pas beginnen. Ik wou dat ik al die jaren terug enkele van die tips had gekregen en daarom wil ik anderen graag vooruit helpen.”

De expo loopt nog tot en met zondag 1 maart in de Ijzerstraat 18.